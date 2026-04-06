Vietnam refuerza la seguridad eléctrica para el período 2026‑2035

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Bui Thanh Son firmó la Decisión No. 609/QD-TTg, de fecha 3 de abril de 2026, por la que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad en el Uso de la Electricidad para el período 2026 - 2035.



El programa tiene como objetivo aumentar la concienciación y la responsabilidad y fomentar hábitos y una cultura de uso seguro de la electricidad en la sociedad; centrándose en la prevención de accidentes y garantizando la seguridad de las vidas de los usuarios, la comunidad y la propiedad de organizaciones e individuos.



Además, busca movilizar todos los recursos nacionales e internacionales para promover soluciones técnicas, de gestión, de aplicación de la ciencia y la tecnología y de la difusión de información y capacitación para aumentar el conocimiento y las habilidades en el uso seguro de la electricidad, de conformidad con la ley.



También pretende reducir en un 50 % el número de incendios provocados por cortocircuitos y descargas eléctricas para el año 2035, en comparación con el período 2020-2025.



Asimismo, busca garantizar que el 100 % de las empresas, los establecimientos comerciales y los hogares reciban asesoramiento y orientación para autoevaluar el nivel de seguridad de sus sistemas eléctricos.



El 100% de los equipos y aparatos eléctricos fabricados, importados y distribuidos en el mercado deben someterse a un control de calidad para cumplir con las normas y reglamentos técnicos correspondientes.



Por otro lado, fomenta la instalación de dispositivos inteligentes de protección de seguridad eléctrica para sistemas en instalaciones de producción, edificios residenciales, establecimientos comerciales y de servicios. Adicionalmente, busca completar y ampliar los resultados de la investigación sobre la aplicación de la ciencia, la tecnología y las soluciones técnicas en materia de seguridad eléctrica, de acuerdo con las condiciones reales.



Los principales objetivos del programa son: revisar, desarrollar y mejorar los mecanismos y las políticas sobre seguridad en el uso de la electricidad; investigar y aplicar la ciencia, la tecnología, las soluciones técnicas y la gestión para mejorar la seguridad; reforzar las tareas de información y divulgación para organizaciones, individuos y comunidades y fortalecer las relaciones internacionales y la cooperación en la materia./.

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