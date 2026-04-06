Sociedad

Vietnam refuerza la seguridad eléctrica para el período 2026‑2035

Vietnam emite una decisión para aprobar el Programa Nacional de Seguridad en el Uso de la Electricidad para el período 2026 - 2035

Inspección y reparación de líneas eléctricas para garantizar un suministro eléctrico seguro y continuo en las provincias centrales. (Foto: VNA)
Inspección y reparación de líneas eléctricas para garantizar un suministro eléctrico seguro y continuo en las provincias centrales. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Bui Thanh Son firmó la Decisión No. 609/QD-TTg, de fecha 3 de abril de 2026, por la que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad en el Uso de la Electricidad para el período 2026 - 2035.

El programa tiene como objetivo aumentar la concienciación y la responsabilidad y fomentar hábitos y una cultura de uso seguro de la electricidad en la sociedad; centrándose en la prevención de accidentes y garantizando la seguridad de las vidas de los usuarios, la comunidad y la propiedad de organizaciones e individuos.

Además, busca movilizar todos los recursos nacionales e internacionales para promover soluciones técnicas, de gestión, de aplicación de la ciencia y la tecnología y de la difusión de información y capacitación para aumentar el conocimiento y las habilidades en el uso seguro de la electricidad, de conformidad con la ley.

También pretende reducir en un 50 % el número de incendios provocados por cortocircuitos y descargas eléctricas para el año 2035, en comparación con el período 2020-2025.

Asimismo, busca garantizar que el 100 % de las empresas, los establecimientos comerciales y los hogares reciban asesoramiento y orientación para autoevaluar el nivel de seguridad de sus sistemas eléctricos.

El 100% de los equipos y aparatos eléctricos fabricados, importados y distribuidos en el mercado deben someterse a un control de calidad para cumplir con las normas y reglamentos técnicos correspondientes.

Por otro lado, fomenta la instalación de dispositivos inteligentes de protección de seguridad eléctrica para sistemas en instalaciones de producción, edificios residenciales, establecimientos comerciales y de servicios. Adicionalmente, busca completar y ampliar los resultados de la investigación sobre la aplicación de la ciencia, la tecnología y las soluciones técnicas en materia de seguridad eléctrica, de acuerdo con las condiciones reales.

Los principales objetivos del programa son: revisar, desarrollar y mejorar los mecanismos y las políticas sobre seguridad en el uso de la electricidad; investigar y aplicar la ciencia, la tecnología, las soluciones técnicas y la gestión para mejorar la seguridad; reforzar las tareas de información y divulgación para organizaciones, individuos y comunidades y fortalecer las relaciones internacionales y la cooperación en la materia./.

VNA
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