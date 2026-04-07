Sociedad

Ciudad Ho Chi Minh ofrecerá transporte gratuito en 135 rutas de autobús desde mayo

A partir de mayo, los ciudadanos de Ciudad Ho Chi Minh podrán viajar gratis en 135 rutas de autobús, reduciendo gastos, fomentando el transporte público y contribuyendo a la sostenibilidad y reducción de accidentes.

Pasajeros viajan en autobús en la calle Cong Hoa rumbo al centro de Ciudad Ho Chi Minh, 6 de abril de 2026. (Foto: VNA)
Pasajeros viajan en autobús en la calle Cong Hoa rumbo al centro de Ciudad Ho Chi Minh, 6 de abril de 2026. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - A partir de mayo, los pobladores de Ciudad Ho Chi Minh podrán viajar gratis en 135 rutas de autobús, en una iniciativa que busca reducir los gastos de transporte y fomentar el uso del transporte público.

La medida, presentada por el Departamento de Construcción al Comité Popular de la ciudad, se tramitará mediante un procedimiento simplificado para su pronta aprobación.

La decisión se implementa siguiendo la directriz de Tran Luu Quang, miembro del Buró Político y secretario del Comité municipal del Partido, durante la quinta sesión del Buró Ejecutivo del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh, período 2025-2030, celebrada el 1 de abril.

El programa cubrirá 109 rutas subvencionadas y 26 rutas no subvencionadas, beneficiando tanto a los pasajeros como a las empresas y cooperativas que operan el transporte público en la urbe.

Con un presupuesto estimado de 930 mil millones de dongs (35,3 millones de dólares) para los ocho meses restantes de 2026, los fondos provendrán íntegramente del presupuesto municipal: 627 mil millones de dongs para rutas subvencionadas y 303 mil millones para rutas no subvencionadas.

La iniciativa busca aliviar el impacto del aumento de los precios del combustible, incentivar el uso de transporte público, reducir la dependencia de vehículos privados, disminuir accidentes de tránsito y contribuir a la protección del medio ambiente.

Actualmente, la metrópolis cuenta con 180 rutas de autobús que transportan en promedio 270.000 pasajeros diarios, con 2.432 vehículos en operación, incluyendo 1.185 autobuses eléctricos y 153 que funcionan con gas natural comprimido (GNC), apoyados por 8 estaciones de carga eléctrica y 4 estaciones de repostaje de GNC.

En 2026, el presupuesto destinado a las 109 rutas subvencionadas será de 1.334 mil millones de dongs (50,65 millones de dólares). La urbe ya aplica políticas de subsidio para niños menores de 6 años, personas mayores, con discapacidad o con méritos revolucionarios./.

VNA
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