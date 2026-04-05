Presidente del Legislativo felicita Arquidiócesis de Hanoi por la Pascua

Hanoi (VNA)- Con motivo de las festividades de Pascua, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó y felicitó hoy a la Arquidiócesis de Hanoi, transmitiendo sus mejores deseos de paz y salud al arzobispo Vu Van Thien, así como a los dignatarios, religiosos y fieles.



Thanh Man señaló que, pese a las numerosas dificultades, el país ha alcanzado resultados positivos, entre ellos la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación, la garantía del bienestar social y el mantenimiento de la defensa y la seguridad. Estos logros cuentan con la contribución de toda la población, incluida la comunidad católica, aseveró.



El Partido y el Estado reconocen la participación activa de los católicos en ámbitos como la salud, la educación, la caridad, la construcción de nuevas zonas rurales, la protección del medio ambiente y el mantenimiento del orden público, dijo.



Precisó que en las recientes elecciones, más de 7,8 millones de fieles participaron, y dos sacerdotes fueron elegidos diputados de la Asamblea Nacional. Otros 12 estarán presentes en los Consejos Populares a nivel provincial.



En el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, a efectuarse el 6 de abril, informó, el Parlamento examinará el proyecto de Ley de Creencias y Religión (enmendada), con el objetivo de facilitar las actividades religiosas y promover los valores culturales y los recursos de las religiones.

En la cita. Foto: VNA





El presidente de la Asamblea Nacional también subrayó que las relaciones entre Vietnam y el Vaticano Las relaciones entre Vietnam y el Vaticano han sido elevadas al nivel de Representación Permanente, y la Santa Sede nombró a un arzobispo como Representante Permanente en Vietnam desde diciembre de 2023. Vietnam ha invitado al Papa a realizar una visita oficial.



Expresó su deseo de que la Iglesia católica en Vietnam siga acompañando a la nación y contribuyendo al desarrollo del país.



Por su parte, el arzobispo Vu Van Thien manifestó su satisfacción por los logros del país, afirmando que la comunidad católica seguirá viviendo el espíritu “Evangelio en el corazón de la nación” y participando activamente en los ámbitos sociales y en la construcción nacional./.