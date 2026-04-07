Policía de Hanoi procesa a otros 26 acusados en caso de psiquiatría forense

Hanoi (VNA)- El Departamento de Seguridad Pública de Hanoi anunció el inicio de un proceso legal contra otros 26 individuos relacionados con el caso ocurrido en el Instituto Nacional de Psiquiatría Forense y otras unidades afines, elevando el número total de acusados a 66.



Según el coronel Tran Thanh Tung, jefe de la División de Policía Criminal (PC02) y jefe de la Oficina de la Agencia de Investigación Policial del Departamento de Seguridad Pública municipal, el 18 de junio de 2025 se inició un proceso penal contra varios acusados por los delitos de posesión ilegal de drogas, organización de consumo ilegal de drogas, soborno e intermediación en sobornos, así como abuso de poder en el ejercicio de sus funciones.



La policía ha ampliado la investigación para incluir otros delitos, como la falsificación de expedientes y las apuestas ilegales. Con las últimas acusaciones, el número total de imputados asciende a 66, quienes enfrentan diversos cargos, entre ellos posesión y consumo de drogas ilegales, soborno, abuso de poder, falsificación de expedientes y apuestas ilegales.



Entre los acusados, 43 están vinculados al Instituto Nacional de Psiquiatría Forense, incluyendo cuatro directivos actuales y anteriores. Dos acusados pertenecen a la sede de Bien Hoa del instituto, mientras que otros tres están relacionados con el Centro de Evaluación de Psiquiatría Forense de la región montañosa del norte. El caso también involucra a cuatro funcionarios de órganos judiciales, un jefe de departamento del Hospital Psiquiátrico de Hanoi y cuatro personas sometidas a tratamiento psiquiátrico obligatorio.



Los investigadores están revisando cerca de 1.300 expedientes de evaluación psiquiátrica en todo el país que presentan irregularidades, centrándose en los centros de Hanoi, la región montañosa del norte y Bien Hoa. Los hallazgos preliminares indican que numerosas conclusiones de evaluación fueron falsificadas o carecían de objetividad, lo que permitió a los sospechosos eludir la debida actuación legal.



Cabe destacar que algunas personas sometidas a tratamiento psiquiátrico obligatorio presuntamente continuaron cometiendo delitos graves. Entre ellas, Bui Thi Thanh Thuy y Nguyen Thi Hong Van están acusadas de continuar con el tráfico ilegal de drogas a gran escala, que supuestamente involucraba decenas de kilogramos, mientras recibían tratamiento obligatorio en el instituto.



Durante la investigación, las fuerzas compententes incautaron más de 10 mil millones de VND (380.000 USD), cerca de 60.000 USD en efectivo, además de diversos bienes de alto valor, incluyendo propiedades inmobiliarias y vehículos.



Las pruebas demuestran que algunos acusados se aprovecharon de las disposiciones legales sobre la reducción o exención de responsabilidad penal para personas con enfermedades mentales, confabulándose con funcionarios y personal médico para manipular los resultados de las evaluaciones psiquiátricas.



La policía describió el caso como particularmente grave y complejo, ya que involucra múltiples delitos y actores de diferentes sectores.



La policía de Hanoi informó que la investigación continúa y se ampliará para garantizar que todos los implicados rindan cuentas. Las autoridades también están trabajando para identificar casos de diagnósticos psiquiátricos fraudulentos y tratarlos conforme a la ley. Se insta a las personas vinculadas al caso a entregarse y cooperar con los investigadores para poder acogerse a la clemencia prevista en la legislación vietnamita./.

VNA