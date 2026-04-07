Exviceministro vietnamita condenado a cuatro años de prisión por soborno

Hanoi (VNA) – El Tribunal Popular de Hanoi dictó hoy sentencias contra el exviceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Hoang Van Thang, y otros 22 acusados implicados en delitos de soborno y violaciones de las normativas de licitación y contabilidad que causaron graves consecuencias.

El tribunal condenó a Van Thang a cuatro años de prisión por cargo de aceptar sobornos, conforme al artículo 354 del Código Penal.

Otros cuatro acusados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD, actualmente Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) también recibieron penas de prisión.

Entre ellos, Tran Van Lang (exdirector de la Junta N.º 2) fue condenado a 13 años de prisión; Tran To Nghi (exdirector interino del Departamento de Gestión de Proyectos de Construcción), a seis años; Nguyen Hai Thanh (exsubdirector del mismo departamento y también director de la Junta N.º 4 – acusado prófugo, juzgado en ausencia), a cinco años; y Le Van Hien (exdirector de la Junta N.º 8), a tres años y seis meses, todos por aceptar sobornos.

Nguyen Van Dan (director de la empresa Hoang Dan) fue condenado a dos años de prisión por “dar sobornos” conforme al artículo 364 del Código Penal, a nueve años por “violar las regulaciones de licitación causando graves consecuencias” según el artículo 222, y a tres años por “violar las regulaciones contables causando graves consecuencias” conforme al artículo 221. La pena total combinada por los tres delitos es de 14 años de prisión.

Los demás acusados recibieron condenas que van desde 30 meses de prisión en suspenso hasta siete años de cárcel por “violar las regulaciones de licitación causando graves consecuencias” y “violar las regulaciones contables causando graves consecuencias”.

Según el veredicto de primera instancia, el caso involucra múltiples proyectos de irrigación a gran escala invertidos por las juntas N.º 1, 2, 4 y 8 del MARD. Estos incluyen los paquetes N.º 13 y 17 del proyecto del embalse Krong Pach Thuong en la provincia de Dak Lak; el paquete N.º 36 del proyecto del embalse Ban Mong en la provincia de Nghe An; el paquete N.º 21 del proyecto del embalse Ban Lai en la provincia de Lang Son; y el paquete N.º 17 del proyecto del embalse Canh Tang en la provincia de Hoa Binh.

Durante el proceso de licitación, adjudicación e implementación de los proyectos mencionados, Nguyen Van Dan, director de la empresa Hoang Dan, aprovechó sus relaciones con varios funcionarios del MARD, incluidos Van Thang y To Nghi, para obtener recomendaciones e influir en los dirigentes de las juntas de gestión y construcción de proyectos. Acordó pagar sobornos a cambio de condiciones favorables que permitieran a su empresa y a sus contratistas asociados ganar cinco paquetes de licitación en cuatro proyectos, causando pérdidas superiores a 250 mil millones de VND (casi 9,5 millones de USD al tipo de cambio actual) al Estado.

Además, durante el proceso de construcción y las operaciones empresariales, Hoang Dan también instruyó a Bui Cao Nguyen, encargado de finanzas, y a Vu Thi Kim Lien, jefa de contabilidad, para crear siete empresas subsidiarias y establecer y operar dos sistemas contables paralelos, causando pérdidas superiores a 99 mil millones de VND (3,96 millones de USD) al Estado.

El veredicto señaló que las acciones de los acusados representaron un peligro para la sociedad, al vulnerar la equidad y el orden en la gestión estatal de la licitación y la contabilidad, afectar la transparencia y la precisión en estos ámbitos, y causar graves daños a los bienes estatales. Sus actos también redujeron la credibilidad del aparato estatal y generaron preocupación en la opinión pública.

En cuanto a los acusados por aceptar sobornos, el tribunal consideró que violaron el funcionamiento adecuado de los organismos estatales, infringieron las normas sobre la integridad de los funcionarios y erosionaron la confianza del público en el Partido y el Estado. Por ello, es necesario imponer sanciones acordes con la naturaleza y la gravedad de los delitos.

El jurado tuvo en cuenta la gravedad de los crímenes, así como las circunstancias agravantes y atenuantes de cada acusado, para diferenciar las responsabilidades y determinar las penas correspondientes./.