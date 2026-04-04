Vietnam garantiza suministro de combustibles hasta finales de abril

Hanoi (VNA)- El suministro nacional de combustible está garantizado hasta finales de abril, a pesar de las complejas fluctuaciones derivadas de los conflictos en Medio Oriente, afirmó hoy el viceministro vietnamita de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan durante una rueda de prensa ordinaria del Gobierno correspondiente a marzo.



Según el funcionario, desde principios de marzo, el Buró Político, el Gobierno y el Primer Ministro elaboraron dos escenarios para la gestión de los combustibles (a corto y largo plazo), de los cuales actualmente se está ejecutando el guion de extensión. La labor de gestión sigue el principio de garantizar la seguridad energética, la estabilidad del mercado y la armonización de intereses entre el Estado, las empresas y los consumidores.



Respecto al suministro, a finales de marzo, la producción de la Refinería de Dung Quat aumentó un 10%. Tanto esta refinería como la de Nghi Son garantizan la materia prima para la producción hasta finales de abril de 2026. Especialmente, en marzo pasado, los comerciantes mayoristas de combustibles importaron y adquirieron productos petrolíferos por un volumen aproximado de 3,2 millones de metros cúbicos. Sumando el inventario actual de unos 1,6 a 1,8 millones de metros cúbicos, el suministro interno de combustible queda asegurado hasta finales de este mes.



En el futuro próximo, el Ministerio de Industria y Comercio continuará incrementando la capacidad de producción, diversificando las fuentes de suministro, desarrollando energías alternativas y elevando las reservas de combustible.



El viceministro vietnamita de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan responde a las preguntas de la prensa (Foto: VNA)



En cuanto al suministro eléctrico, Nhat Tan reafirmó el objetivo de "no permitir la escasez de electricidad", especialmente durante el pico de la temporada seca. Se han preparado los planes de operación del sistema eléctrico nacional, con una producción prevista para todo el año de unos 350 mil millones de kilovatios hora, un aumento de casi el 8% respecto a 2025.



Durante el primer trimestre de 2026, el suministro eléctrico estuvo garantizado, con un aumento de la carga de aproximadamente el 6,5%. Las unidades han realizado de forma proactiva el mantenimiento de los equipos, además de preparar materiales de reserva y mejorar la fiabilidad de la operación.



Sin embargo, el sector eléctrico todavía enfrenta varios desafíos, como la dificultad para predecir los impactos del fenómeno El Niño, la presión en el suministro de combustibles y los requisitos de operación multipropósito de los embalses hidroeléctricos.



Por tal motivo, el Ministerio de Industria y Comercio enfatizó que reforzará la disciplina en la operación del sistema, responderá proactivamente a situaciones extremas y fomentará el uso ahorrativo y eficiente de la energía para garantizar la seguridad energética nacional./.