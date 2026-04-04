Sociedad

Vietnam garantiza suministro de combustibles hasta finales de abril

Vietnam asegura el abastecimiento de combustible y electricidad pese a tensiones globales, con medidas para garantizar la seguridad energética y estabilidad del mercado.

Importación de productos combustibles en un punto de distribución en el puerto de Hai Phong. (Foto: VNA)
Importación de productos combustibles en un punto de distribución en el puerto de Hai Phong. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El suministro nacional de combustible está garantizado hasta finales de abril, a pesar de las complejas fluctuaciones derivadas de los conflictos en Medio Oriente, afirmó hoy el viceministro vietnamita de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan durante una rueda de prensa ordinaria del Gobierno correspondiente a marzo.

Según el funcionario, desde principios de marzo, el Buró Político, el Gobierno y el Primer Ministro elaboraron dos escenarios para la gestión de los combustibles (a corto y largo plazo), de los cuales actualmente se está ejecutando el guion de extensión. La labor de gestión sigue el principio de garantizar la seguridad energética, la estabilidad del mercado y la armonización de intereses entre el Estado, las empresas y los consumidores.

Respecto al suministro, a finales de marzo, la producción de la Refinería de Dung Quat aumentó un 10%. Tanto esta refinería como la de Nghi Son garantizan la materia prima para la producción hasta finales de abril de 2026. Especialmente, en marzo pasado, los comerciantes mayoristas de combustibles importaron y adquirieron productos petrolíferos por un volumen aproximado de 3,2 millones de metros cúbicos. Sumando el inventario actual de unos 1,6 a 1,8 millones de metros cúbicos, el suministro interno de combustible queda asegurado hasta finales de este mes.

En el futuro próximo, el Ministerio de Industria y Comercio continuará incrementando la capacidad de producción, diversificando las fuentes de suministro, desarrollando energías alternativas y elevando las reservas de combustible.

vnanet-nguyen-sinh-nhat-tan.jpg
El viceministro vietnamita de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan responde a las preguntas de la prensa (Foto: VNA)


En cuanto al suministro eléctrico, Nhat Tan reafirmó el objetivo de "no permitir la escasez de electricidad", especialmente durante el pico de la temporada seca. Se han preparado los planes de operación del sistema eléctrico nacional, con una producción prevista para todo el año de unos 350 mil millones de kilovatios hora, un aumento de casi el 8% respecto a 2025.

Durante el primer trimestre de 2026, el suministro eléctrico estuvo garantizado, con un aumento de la carga de aproximadamente el 6,5%. Las unidades han realizado de forma proactiva el mantenimiento de los equipos, además de preparar materiales de reserva y mejorar la fiabilidad de la operación.

Sin embargo, el sector eléctrico todavía enfrenta varios desafíos, como la dificultad para predecir los impactos del fenómeno El Niño, la presión en el suministro de combustibles y los requisitos de operación multipropósito de los embalses hidroeléctricos.

Por tal motivo, el Ministerio de Industria y Comercio enfatizó que reforzará la disciplina en la operación del sistema, responderá proactivamente a situaciones extremas y fomentará el uso ahorrativo y eficiente de la energía para garantizar la seguridad energética nacional./.

VNA
#combustible #seguridad energética #suministro eléctrico
Seguir VietnamPlus

Seguridad energética

Noticias relacionadas

Primer ministro insta a construcción inmediata de reserva de crudo en Nghi Son (Foto: VGP)

Primer ministro insta a construcción inmediata de reserva de crudo en Nghi Son

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ordenó hoy el inicio inmediato del proyecto de construcción de un almacén de reserva nacional de petróleo crudo en Nghi Son, provincia central de Thanh Hoa, además de instruir el estudio de ubicaciones adicionales para fortalecer la seguridad energética del país.

Ver más

En la aldea Huoi Man. (Fuente: VNA)

Huoi Man, patrimonio vivo en las montañas de Nghe An

Situada a casi 1.700 metros sobre el nivel del mar, la aldea Huoi Man, en la comuna Nhon Mai, es considerada como una “aldea en la cima del cielo” en la zona fronteriza de la provincia vietnamita de Nghe An.

Buena cosecha de ciruelas en la provincia de Son La

Buena cosecha de ciruelas en la provincia de Son La

La comuna de Phieng Khoai, de la provincia vietnamita de Sơn La, cuenta actualmente con más de 2.600 hectáreas de ciruelos, de las cuales más del 20% corresponde a producción fuera de temporada. La aplicación de técnicas de cultivo escalonado y de maduración temprana ha abierto una vía eficaz, ayudando a los agricultores a aumentar el valor de sus productos. En la campaña 2026, la cosecha temprana ha sido abundante y bien pagada, lo que genera satisfacción entre los productores.

Más de 60 vietnamitas residentes en el extranjero participan en el programa de visitas a los soldados y habitantes del distrito insular de Truong Sa y la plataforma DK1 del 18 al 26 de abril de 2025. (Foto: VNA)

Vietnam busca atraer científicos extranjeros con políticas de avance

El Gobierno de Vietnam aprobó un ambicioso programa para atraer a expertos y científicos extranjeros, así como a vietnamitas residentes en el exterior, para integrarse a instituciones de educación superior y formación profesional, mediante la Decisión No. 530/QD-TTg firmada por el primer ministro Pham Minh Chinh.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibe al profesor Alec Cameron, rector y vicepresidente del Consejo de la Universidad RMIT de Melbourne, Australia. (Foto: VNA)

Premier de Vietnam recibe al rector de la Universidad RMIT de Australia

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió hoy en Hanoi al profesor Alec Cameron, rector y vicepresidente del Consejo de la Universidad RMIT de Melbourne, Australia, para discutir la expansión de las operaciones de esta institución educativa en el país indochino y el fortalecimiento de la formación de recursos humanos de alta calidad.