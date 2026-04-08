Vietnam busca asegurar insumos para producir bioetanol

Hanoi (VNA) - Vietnam enfrenta el desafío de garantizar un suministro estable de materias primas como la yuca y el maíz ante la creciente demanda de bioetanol, insumo clave para sostener la producción de gasolina biológica E10RON95 y avanzar hacia una transición energética sostenible.



Materias primas limitadas

Según la Asociación Vietnamita de Biocombustibles, el país cuenta actualmente con seis plantas de producción de etanol combustible, cuya capacidad total diseñada alcanza aproximadamente los 600 mil m³ al año. Si todas operaran al 100% de su capacidad, podrían cubrir cerca del 40% de la demanda de bioetanol destinada a la mezcla con gasolina E10RON95.



No obstante, asegurar el suministro suficiente de materias primas para que estas plantas funcionen a plena capacidad continúa siendo un reto significativo.



En la actualidad, la mayor parte del etanol producido en el país se obtiene a partir de la yuca, una materia prima con reservas limitadas y bajo rendimiento, lo que eleva los costos de producción.



De acuerdo con Nguyen Tri Ngoc, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, el cultivo de yuca vinculado a las zonas de producción de materias primas para etanol se ha impulsado durante muchos años.



Sin embargo, advirtió que para garantizar la sostenibilidad es necesario aplicar políticas y procedimientos técnicos adecuados, ya que la yuca es una valiosa materia prima para los biocombustibles, pero también puede implicar riesgos de sobreexplotación ambiental.



Desde la perspectiva empresarial, Pham Van Tuan, director de la compañía Nha Xanh Vietnam, explicó que las materias primas utilizadas por su empresa para producir etanol provienen principalmente de la yuca y el maíz.

En el caso de la yuca, el suministro se obtiene íntegramente en el país a través de comerciantes y empresas agrícolas que compran directamente a los agricultores. En cuanto al maíz, la compañía combina fuentes nacionales con importaciones procedentes de mercados sudamericanos como Argentina y Brasil, además de Estados Unidos.



Para reducir los riesgos de suministro, las empresas están adoptando estrategias más flexibles en la selección de materias primas. Asimismo, en el caso de la yuca nacional, adquieren y almacenan de forma anticipada para asegurar reservas durante los meses siguientes y evitar posibles escaseces ante las fluctuaciones del mercado.



Construir una cadena de alianza entre cultivo, procesamiento y consumo



Para desarrollar de manera sostenible la producción de materias primas, resulta esencial establecer una sólida cadena de cooperación entre agricultores, cooperativas y empresas procesadoras.



En este proceso, las empresas deben garantizar la compra de materias primas a precios atractivos para asegurar la sostenibilidad del sistema, afirmó Chu Tien Quang, exjefe del Departamento de Políticas de Desarrollo Rural del Instituto Central de Investigación y Gestión Económica de Vietnam.



También subrayó la importancia de aprovechar subproductos agrícolas existentes, como el salvado, la paja y las mazorcas de maíz. Esta alternativa contribuye a reducir la contaminación, evita el desperdicio y resulta mucho menos costosa que ampliar nuevas áreas de cultivo.



Por su parte, Nguyen Tri Ngoc propuso que los agricultores desempeñen el papel central en el desarrollo de las zonas de producción de materias primas, siempre que se garantice un ingreso estable.



En tanto, Pham Van Tuan señaló que para impulsar el desarrollo sostenible de la industria de los biocombustibles se requieren mecanismos de apoyo más favorables. En este sentido, sugirió que el Estado defina con claridad las principales zonas de cultivo de maíz y yuca destinadas al suministro de las plantas de etanol, además de invertir en infraestructura de transporte e irrigación para reducir los costos logísticos y de adquisición.



Además, destacó la necesidad de considerar la exención o reducción del impuesto sobre la renta empresarial durante un período de cinco a diez años para los proyectos de producción de etanol, con el objetivo de incentivar la inversión a largo plazo, entre otras medidas./.