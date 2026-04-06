Exportaciones de pimienta vietnamita repuntan con fuerza pese a presiones logísticas

Hanoi (VNA)- Las exportaciones de pimienta de Vietnam en marzo de 2026 registraron un crecimiento repentino tanto en volumen como en valor, lo que muestra una clara señal de recuperación del sector, a pesar de seguir enfrentando múltiples riesgos de suministro y logística en el mercado internacional.



Según las estadísticas de la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam (VPSA), el país exportó 30.638 toneladas de pimienta de todo tipo en marzo pasado, de las cuales la pimienta negra alcanzó las 26.190 toneladas y la blanca las 4.448 toneladas, lo que generó un valor total de 199,3 millones de dólares.



De ese modo, el volumen de exportación de este rubro aumentó 119,3% en comparación con febrero de este año y 51,3% respecto al mismo período de 2025.



El precio promedio de las ventas al exterior de la pimienta negra en marzo alcanzó los 6.520 dólares por tonelada, mientras que la pimienta blanca llegó a los 8.735 toneladas por tonelada. El precio de la pimienta negra disminuyó ligeramente un 0,7%, mientras que la blanca aumentó un 1% respecto al mes anterior, lo que indica que el mercado de exportación mantiene niveles de precios altos pero con una diferenciación entre variedades.



En cuanto a los mercados, Estados Unidos y China continúan siendo los dos principales receptores de la pimienta vietnamita. Cabe destacar que los envíos a Estados Unidos aumentaron un 121% y a China un 134,7% en comparación con el mes anterior. Además, muchos otros mercados también registraron crecimientos bruscos, como Egipto (294,5%), Países Bajos (206,6%), Canadá (205,8%) y Filipinas (183,6%).



En el acumulado hasta finales de marzo de 2026, Vietnam vendió al extranjero 66.350 toneladas de pimienta de diversos tipos, con un valor total de 430 millones de dólares. En comparación con el mismo trimestre de 2025, el volumen de exportación aumentó un 39,2% y el valor un 31,7%, lo que refleja el fuerte impulso del comercio exterior desde el primer trimestre. Estados Unidos sigue siendo el mercado más importante, mientras que China ha ascendido con fuerza hasta convertirse en el segundo mayor receptor.



Por el contrario, las importaciones de pimienta también aumentaron considerablemente. En marzo de 2026, Vietnam compró 10.313 toneladas de esta especia, un aumento del 66,2% respecto al mes anterior y del 108,8% en comparación con marzo de 2025.



En el conjunto de los tres primeros meses de 2026, Vietnam importó 21.201 toneladas, un incremento del 118,9% respecto al mismo periodo de 2025, lo que muestra una tendencia al alza en las adquisiciones para el procesamiento y la reexportación.



A pesar de las perspectivas positivas de exportación, el mercado de la pimienta a principios de 2026 enfrenta un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Se prevé que la la cosecha de 2026 disminuya entre un 15% y un 20% respecto a la anterior, debido al clima adverso y al envejecimiento de las plantaciones, lo que provoca escasez de suministro y eleva los precios domésticos.



Además, el sector de la pimienta sufre una gran presión logística debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente, que ha provocado que los costes de transporte se tripliquen o cuadrupliquen, obligando a muchas rutas navieras a desviarse, lo que prolonga los tiempos de tránsito e incrementa los gastos. Si esta situación persiste, las exportaciones de pimienta a través de Medio Oriente y regiones adyacentes se verán interrumpidas, afectando el crecimiento de todo el sector en 2026./.

VNA