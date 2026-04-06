Mercado minorista y servicios impulsan crecimiento económico de Vietnam en primer trimestre

Hanoi (VNA) - El mercado minorista y los servicios al consumidor en Vietnam arrancaron 2026 con un fuerte dinamismo, según el informe trimestral de la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.

Según el reporte, el volumen total de ventas minoristas y los ingresos por servicios al consumidor alcanzaron 72 mil millones de dólares en los tres primeros meses del año, lo que representa un aumento del 10,9% respecto al mismo período del año anterior.

Solo en marzo, las cifras ascendieron a 24 mil millones de dólares, marcando un crecimiento interanual del 12,1%. El sector minorista continúa liderando, con ventas estimadas en 55,1 mil millones de dólares, equivalente al 76,3% del total y un aumento del 10,9%. Entre las categorías más dinámicas, destacan la confección (+9,9%), alimentos y bebidas (+9,8%) y artículos para el hogar (+8,2%).



Las localidades con mayor crecimiento en ventas minoristas incluyen Quang Ninh (+12,8%) y Bac Ninh (+11,4%).



Por su parte, el sector de alojamiento y servicios de alimentación generó 8,9 mil millones de dólares, un incremento del 13,3%, representando el 12,4% del total. Las ciudades que destacaron en este segmento fueron Da Nang (+18,1%) y Can Tho (+15,1%). Otros servicios sumaron 7,3 mil millones de dólares, con un aumento del 8% frente al primer trimestre de 2025.



El sector de viajes y turismo sigue mostrando un desempeño sobresaliente, con ingresos de 869 millones de dólares, un 12,5% más que en el mismo período del año pasado. El principal motor fue el crecimiento del turismo nacional e internacional durante las vacaciones del Tet (Año Nuevo Lunar).



En este trimestre, Vietnam recibió 6,76 millones de turistas internacionales, un 12,4% más que en 2025, cifra récord para un primer trimestre. En contraste, el número de vietnamitas que viajaron al exterior cayó un 55%, estimándose en 1,2 millones. Entre las localidades con mayor dinamismo en turismo destacan Khanh Hoa (+30,7%), An Giang (+25,8%) y Quang Ninh (+24,2%).



La recuperación económica se refleja también en el transporte y las telecomunicaciones. El transporte de pasajeros movilizó 1.649,8 millones de personas, un 18,3% más que en 2025, mientras que el transporte de mercancías alcanzó 810,9 millones de toneladas (+14,5%). Los ingresos del sector de telecomunicaciones se estiman en 3,9 mil millones de dólares a precios corrientes.



El informe confirma que el primer trimestre de 2026 inicia con un claro dinamismo en el consumo, el turismo y los servicios, consolidando la recuperación económica de Vietnam./.