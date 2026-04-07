Vietnam exime tarifas de transporte para apoyar a las empresas

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Finanzas de Vietnam ha anunciado la exención de varias tasas y cargos con el fin de apoyar las actividades de producción y negocio en el sector del transporte.

Según esta política, que entrará en vigor del 7 de abril de 2026 al 30 de junio de 2026, se eximen las tasas y cargos en el sector de la aviación, excepto aquellas relacionadas con la evaluación de permisos para acceder a áreas restringidas en aeropuertos y aeródromos.

La medida también elimina las tarifas marítimas aplicadas a los buques que entran y salen de las zonas marítimas.

Además, quedan exentas las tarifas aplicadas en puertos y terminales de vías navegables interiores para embarcaciones que operan entre puertos y terminales fluviales de Vietnam.

La política también contempla la exención de tarifas por el uso de la infraestructura ferroviaria nacional financiada por el Estado.

A partir del 1 de julio de 2026, las tasas y cargos correspondientes se aplicarán conforme a las regulaciones establecidas en las circulares pertinentes y sus posibles enmiendas, suplementos o sustituciones.

Asimismo, no se aplicará el cobro de tasas por certificación, licencias o permisos en actividades de aviación civil, tasas por el registro de garantías sobre aeronaves, ni tasas por la notificación de operaciones en vías navegables interiores para embarcaciones que operan entre puertos y terminales fluviales en Vietnam.

Según expertos, la medida tiene como objetivo apoyar a las empresas y a la ciudadanía en un contexto de aumento de los costos de transporte, impulsado en parte por el impacto del conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los precios del combustible, incrementando las tarifas de flete, los costos logísticos y, en última instancia, los precios de los bienes./.