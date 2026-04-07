Vietnam aprueba programa para ampliar actividades empresariales en mercados internacionales

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Chi Dung, firmó recientemente la Decisión No. 626/QD-TTg para aprobar el Programa de expansión hacia los mercados internacionales para el período 2026–2030, con el objetivo de impulsar a las empresas vietnamitas a ampliar sus actividades de inversión y negocios en el exterior.



El programa tiene como objetivo eliminar los cuellos de botella institucionales y normativos, creando un entorno transparente y favorable que permita a las empresas gestionar riesgos y acceder a recursos como financiamiento, tecnología, infraestructura, información y recursos humanos, con procedimientos administrativos simplificados y compatibles con economías altamente competitivas.



Se alienta a las empresas a invertir en el extranjero en sectores y mercados donde Vietnam posee ventajas competitivas, con alto valor agregado y potencial de expansión. Se priorizan actividades como inversiones estratégicas, fusiones y adquisiciones (M&A), desarrollo de redes de distribución, almacenes, zonas industriales, sistemas minoristas, oficinas representativas, centros de investigación y desarrollo (I+D) y servicios posventa en mercados internacionales.



El programa da prioridad a empresas con alta capacidad tecnológica, innovación y competitividad, así como a startups con modelos de negocio globales.



El objetivo general para 2030 es fortalecer la presencia del sector privado vietnamita en el exterior de manera integral, eficiente y sostenible, mediante una mayor participación en inversiones internacionales y en las cadenas de suministro y valor regionales y globales.



En términos concretos, se prevé capacitar al menos a 10 mil empresas en inversión y negocios internacionales; apoyar a mil empresas en la elaboración de planes de expansión; y brindar asistencia integral a un mínimo de 100 empresas para invertir en el extranjero.



Asimismo, al menos 100 empresas recibirán apoyo para integrarse más profundamente en las cadenas de valor globales, incluidas al menos 20 grandes empresas de sectores estratégicos. También se respaldará a un mínimo de 100 empresas para operar eficazmente en plataformas de comercio electrónico transfronterizo, con al menos 10 que alcancen ingresos de exportación en línea superiores a 10 millones de USD.



Para lograr estos objetivos, el programa se centra en cinco grupos de soluciones: perfeccionar el marco institucional, fortalecer capacidades y conocimiento, promover la inversión en el exterior, impulsar la participación en cadenas globales, y desarrollar el comercio digital transfronterizo.



Se espera que la implementación eficaz del programa contribuya a mejorar la competitividad nacional, ampliar el espacio de crecimiento y consolidar la posición de Vietnam en el ámbito internacional./.

VNA