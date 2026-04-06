Vietnam impulsa papel de la diáspora en promoción y distribución de productos nacionales en el exterior

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam emitió la Directiva No. 11/CT-TTg, firmada el 3 de abril de 2026, con el objetivo de reforzar la participación de la comunidad vietnamita en el extranjero en la promoción, comercialización y distribución de productos nacionales en los mercados internacionales durante el período 2026-2030.

Según el documento, el proyecto implementado entre 2020 y 2024 para movilizar a los vietnamitas residentes en el exterior en la promoción y consumo de mercancías nacionales logró avances significativos. La iniciativa contribuyó a fortalecer los vínculos entre empresas dentro y fuera del país, ampliar las redes de distribución de productos vietnamitas en diversos mercados y promover la imagen, la cultura y la identidad de Vietnam a nivel internacional.

En el actual contexto de desarrollo, en el que Vietnam busca convertirse en un país en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos para 2030 y alcanzar el estatus de nación desarrollada en 2045, el Gobierno considera estratégico potenciar el papel de la diáspora en la expansión de los mercados exteriores. La medida también pretende ayudar a las empresas nacionales a adaptarse a las tendencias del comercio global, elevar la calidad de los productos y fortalecer su competitividad, especialmente en términos de estándares verdes y digitales.

La directiva establece como meta que, para 2030, los vietnamitas en el extranjero participen en la promoción y distribución de productos nacionales en todos los países y territorios donde exista presencia de la comunidad vietnamita. Asimismo, se prevé consolidar una red de reparto de mercancías vietnamitas en la que los empresarios de origen vietnamita desempeñen un papel clave.

Entre las prioridades figura aumentar la presencia de productos vietnamitas en los sistemas de distribución gestionados por la diáspora, impulsar el comercio electrónico y aplicar tecnologías digitales en las actividades de promoción y comercialización. Además, se fomentará la organización de ferias y exposiciones de gran escala con la participación de empresarios vietnamitas en el extranjero para ampliar la presencia de los productos nacionales en los mercados internacionales.

La directiva también alienta a la comunidad vietnamita en el exterior a proporcionar información sobre tendencias de mercado, políticas de importación y medidas de protección comercial, así como a apoyar a las empresas nacionales en la defensa de sus intereses en eventuales disputas comerciales.

Para la implementación de la directiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores actuará como organismo coordinador, encargado de supervisar su ejecución y de promover políticas que faciliten la participación de los vietnamitas en el exterior en las actividades de exportación y distribución de productos nacionales.

Las representaciones diplomáticas vietnamitas en el extranjero reforzarán los vínculos con la comunidad empresarial y apoyarán el desarrollo de redes logísticas y de distribución en los mercados locales.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio intensificará las actividades de promoción comercial y de conexión empresarial, además de impulsar la participación de compañías vietnamitas en las cadenas globales de distribución y promover el Programa de Marca Nacional (Vietnam Value).

En tanto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología promoverá la difusión internacional de productos digitales “Make in Vietnam” y fomentará la participación de jóvenes vietnamitas en el extranjero en iniciativas de innovación, ciencia y tecnología.

Otros organismos, como el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y las autoridades locales, coordinarán acciones para facilitar las inversiones en el exterior y fortalecer los vínculos entre la diáspora vietnamita y las cadenas de producción y exportación del país./.