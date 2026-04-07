Aduana de Vietnam detecta casi 8,9 mil infracciones entre octubre de 2025 y marzo de 2026

Hanoi (VNA) - La Aduana de Vietnam informó que, en el período entre el 15 de octubre de 2025 y el 15 de marzo de 2026, se detectaron y procesaron ocho mil 879 casos de infracciones, con un valor estimado de aproximadamente 305 millones de dólares.



Según lo informado, se registraron 83 casos con indicios de carácter penal y ocho mil 796 casos de infracciones administrativas. La Aduana inició procedimientos penales en 10 casos; remitió 55 casos a las autoridades competentes y propuso su procesamiento penal, y continúa investigando y verificando otros 18 casos con indicios delictivos.



Las infracciones se relacionan principalmente con el comercio y transporte de mercancías prohibidas, así como con declaraciones incorrectas ante las autoridades aduaneras. Los productos infractores se concentran en artículos de alto valor comercial, como drogas y fuegos artificiales; bebidas alcohólicas importadas, cigarrillos, dulces y suplementos alimenticios; productos falsificados en cuanto a marca y calidad; así como alimentos, productos agrícolas y acuícolas de origen desconocido o que no cumplen con las normas de seguridad.



Cabe destacar el creciente aprovechamiento del comercio electrónico y las redes sociales como Shopee, Lazada, Sendo, Facebook, TikTok, Zalo y YouTube, así como de los servicios postales para el contrabando y la comercialización de productos falsificados, de baja calidad o de origen desconocido, mediante métodos cada vez más sofisticados.



La vía marítima continúa siendo la principal área de incidencia, al concentrar cuatro mil 956, lo que equivale al 55,8% del total de casos procesados.



En la vía terrestre, se detectaron dos mil 569 casos, lo que representa el 28,9% del total de violaciones, principalmente en las zonas fronterizas de Vietnam con China y Camboya.



En la vía aérea, se procesaron 423 casos, lo que representa el 4,76%, con un valor estimado de las infracciones de unos 10,4 millones de dólares, principalmente en los aeropuertos internacionales de Noi Bai, Tan Son Nhat y Da Nang.



En cuanto a los envíos por mensajería exprés y servicios postales, se detectaron y procesaron 703 casos, equivalentes al 7,92%, con un valor en productos de aproximadamente 16,5 millones de dólares./.

VNA