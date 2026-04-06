Asociación de Empresarias Vietnamitas debuta en Europa

Berlín (VNA) – La Asociación de Empresarias Vietnamitas en Europa hizo su debut en una ceremonia celebrada en Berlín el 5 de abril, marcando un nuevo hito en la conexión de las empresarias del país indochino.



El evento de lanzamiento, organizado por la Unión de Asociaciones de Mujeres vietnamitas en Alemania, tuvo lugar junto con el primer festival cultural vietnamita a nivel europeo, que reunió a representantes de asociaciones de mujeres de 10 países europeos.



Durante la ceremonia, Trinh Thi Mui, presidenta de la Unión, aseguró que esta iniciativa sienta las bases para una plataforma común que conecta a las empresarias vietnamitas en Europa.

El embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, en la ceremonia. (Foto: VNA)





Subrayó el espíritu común de resiliencia y aspiración de la Unión a reafirmar su valor, e invitó a las empresarias vietnamitas, independientemente del sector o la magnitud de su negocio, a unirse a la red para un desarrollo más sólido y sostenible.



La junta directiva de la asociación para el período 2025-2028 está compuesta por destacadas empresarias que representan a las comunidades vietnamitas de toda Europa, muchas de las cuales han alcanzado el éxito empresarial al tiempo que contribuyen activamente a las actividades comunitarias y a la conectividad internacional.



Basándose en los principios de voluntariado, sin ánimo de lucro, transparencia y desarrollo sostenible, la asociación busca facilitar el intercambio de experiencias, el apoyo mutuo, la cooperación empresarial, la construcción de marcas y el fortalecimiento de la posición de la mujer vietnamita en la era moderna.



Durante el evento, el embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, calificó el lanzamiento como un hito importante que refleja el creciente papel de la mujer vietnamita en los negocios, el emprendimiento y la integración global.



Expresó su confianza en que la asociación servirá como un puente vital que conectará a las empresas vietnamitas en Europa con su país de origen, contribuyendo a fortalecer los lazos comerciales y de inversión.



El festival cultural, el primero de su tipo, también se consideró una plataforma significativa para promover la identidad cultural vietnamita y fomentar la cohesión comunitaria, al tiempo que se recaudaban fondos para actividades benéficas que apoyan a la comunidad vietnamita en Europa./.