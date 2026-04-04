Vietnam y Kuwait cooperan en garantía de seguridad energética

Hanoi, 04 abr (VNA)- El primer ministro Pham Minh Chinh hoy recibió al embajador de Kuwait en Vietnam, Yousef Ashour Al-Sabbagh, con el fin de intercambiar medidas para impulsar la Asociación Estratégica y fortalecer la cooperación para garantizar la seguridad energética entre ambos países.



Durante el encuentro, el dirigente afirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones con Kuwait. Recordando los resultados de su llamada telefónica con el primer ministro kuwaití, Sheikh Ahmed Al-Abdullah Al-Sabah, a principios de marzo, propuso que ambas partes coordinen estrechamente para implementar de manera efectiva los contenidos acordados, especialmente en lo que respecta a garantizar la seguridad de los ciudadanos vietnamitas en el país de Medio Oriente y la ejecución del Plan de Acción para el período 2026-2030, orientado a la diversificación de las áreas de cooperación.



Ante los complejos acontecimientos en la región de Medio Oriente, Minh Chinh expresó su preocupación por los impactos negativos en la seguridad, la estabilidad económica y el mercado energético global. En tal sentido, enfatizó la postura coherente de Vietnam a favor de la resolución de las disputas por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional.



En cuanto a la cooperación económica, el premier sugirió que ambas partes impulsen las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), además de fortalecer la conexión entre empresas y la coordinación estrecha para garantizar la seguridad energética, contribuyendo a la estabilidad de la producción y la vida de la población.



Por su parte, el embajador Yousef Ashour Al-Sabbagh destacó que el emir y los líderes de Kuwait valoran altamente la visita oficial de Minh Chinh a su país en noviembre de 2025, así como la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica.



En el contexto actual, Kuwait se compromete a seguir cooperando estrechamente con Vietnam para garantizar la seguridad energética, a la par de brindar facilidades y apoyo a los ciudadanos vietnamitas que viven y trabajan en el país de Medio Oriente, subrayó.



El diplomático afirmó que actuará activamente como puente para incentivar a los grupos energéticos y fondos de inversión de Kuwait a aumentar su presencia en Vietnam, en aras del desarrollo sustancial y efectivo de la Asociación Estratégica entre ambos países./.

VNA