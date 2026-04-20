Turismo

Espectáculos escénicos en provincia vietnamita cautivan al turismo internacional

La provincia norvietnamita de Ninh Binh ha consolidado su atractivo como destino de experiencias profundas mediante la implementación de espectáculos artísticos escénicos en el corazón de sus paisajes patrimoniales, una estrategia que permite retener a los visitantes por más tiempo e incrementar el gasto en valores culturales diferenciados.

Espectáculos escénicos en provincia vietnamita cautivan al turismo internacional (Foto: VNA)
Espectáculos escénicos en provincia vietnamita cautivan al turismo internacional (Foto: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA) La provincia norvietnamita de Ninh Binh ha consolidado su atractivo como destino de experiencias profundas mediante la implementación de espectáculos artísticos escénicos en el corazón de sus paisajes patrimoniales, una estrategia que permite retener a los visitantes por más tiempo e incrementar el gasto en valores culturales diferenciados.

Más allá de la contemplación de la majestuosa naturaleza, los turistas que llegan a la antigua capital se ven seducidos por espacios artísticos vivos que funcionan como un imán para transformar la región en un centro de experiencias únicas, donde la naturaleza armoniza con el arte para ofrecer una narrativa histórica vibrante.

Durante los últimos años, Ninh Binh ha destacado por la creación de programas especiales como “Anh hung co lau” (El héroe que iza bandera de los juncos silvestres) y “Khuc hat thien nhien” (El canto de la naturaleza), aunque el protagonismo actual recae en la obra “Hoa Lu vu hoa” (El baile de Hoa Lu).

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Espectáculos escénicos en provincia vietnamita cautivan al turismo internacional


A diferencia de los escenarios tradicionales bajo techo, esta producción utiliza el imponente entorno natural de la herencia de Ninh Binh como telón de fondo principal, invitando a los espectadores a embarcarse en botes que se deslizan suavemente por el agua mientras disfrutan de géneros musicales tradicionales como el Xam, también conocido como el canto de los mendigos.

El espectáculo recrea las historias de cinco aldeas de oficio de artesanía famosas de la provincia, incluyendo el tejido de esteras de Kim Son, la cerámica de Gia Thuy, el bordado de Van Lam, la talla de piedra de Ninh Van y la cestería de Van Long, ofreciendo un viaje sensorial que trasciende el tiempo.

El punto culminante de estas representaciones es la emotiva narración del patrimonio realizada por los propios artesanos locales, quienes muestran con destreza cada puntada, fibra y grabado, reflejando el entusiasmo y el respeto por los valores profesionales tradicionales.

Estos programas no solo buscan honrar y preservar las aldeas de oficios, sino también crear una conexión directa entre los maestros artesanos y el público, fomentando el relevo generacional y promocionando la imagen de Ninh Binh como un destino hospitalario y rico en identidad tanto para el mercado doméstico como para el internacional.

La introducción de estos espectáculos de gran escala ha marcado un hito en el objetivo de aumentar el tiempo de estancia de los viajeros, enriqueciendo la oferta de productos turísticos nocturnos y convirtiendo el patrimonio en un escenario gigante.

Según testimonios de visitantes, estas experiencias logran que la historia deje de ser un contenido académico para transformarse en una vivencia dinámica a través de la luz y la música, motivando a las familias a prolongar sus vacaciones para sumergirse en la esencia cultural de la antigua capital.

Este enfoque ha dado resultados tangibles en las estadísticas oficiales, con un volumen total de turistas en el primer trimestre de 2026 estimado en casi 9,9 millones de llegadas, de las cuales los visitantes internacionales superaron el millón, generando ingresos de aproximadamente 381,8 millones de dólares.

Desde el Departamento de Turismo de Ninh Binh se enfatiza que la inversión estratégica en escenarios escénicos representa una intersección perfecta entre la economía y la cultura, asegurando la vitalidad del patrimonio en el flujo de la modernidad.

Un elemento brillante de esta estrategia es situar a la población local en el centro de los proyectos, donde los remeros y agricultores se convierten en actores y embajadores culturales, vinculando los beneficios de la comunidad con la protección de la herencia.

Este modelo garantiza un desarrollo sostenible donde el visitante percibe la autenticidad más pura, posicionando a Ninh Binh no solo por su belleza escénica, sino como un centro de experiencias culturales exclusivas y un referente del turismo nacional./.

VNA
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