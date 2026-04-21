Hanoi impulsa el turismo suburbano de cara a las vacaciones

Hanoi (VNA) - Hanoi ha puesto en marcha una serie de nuevos productos turísticos en sus zonas suburbanas, acompañados de numerosos eventos culturales y experiencias de artesanía tradicional, con el objetivo de descongestionar el centro urbano y aumentar su atractivo entre los visitantes durante las vacaciones del 30 de abril y el 1 de mayo de 2026.



El Departamento de Turismo de Hanoi destacó que la principal novedad de este año es la expansión hacia áreas como Ba Vi, Soc Son, Huong Son y Son Tay, donde se promueven productos ecológicos, de resort, comunitarios y agrícolas, vinculados a experiencias culturales locales.



En particular, la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias Minoritarias de Vietnam acogerá el mercado de zonas montañosas “Colores de Lai Chau”, que ofrecerá diversas actividades destinadas a recrear las tradiciones de los grupos étnicos, entre otras propuestas.



Con motivo de las celebraciones del 30 de abril (Día de la Liberación del Sur y Reunificación Nacional) y el 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores), el Departamento, en coordinación con la Junta de Gestión del Mausoleo de Ho Chi Minh, organizará la distribución de agua potable, leche y pan para residentes y turistas que acudan a rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh.



Además de la organización de eventos, la capital vietnamita refuerza el embellecimiento urbano, mejora la calidad del transporte público y garantiza la seguridad y la higiene ambiental.



En el ámbito de los viajes, el sector turístico local avanza en la diversificación de los medios de transporte, con el objetivo de reducir gradualmente la dependencia del transporte aéreo mediante el desarrollo de productos turísticos de alta calidad por vías terrestres y ferroviarias.



Al mismo tiempo, el Departamento insta a las empresas del sector a reestructurar sus productos con flexibilidad, elevar la calidad de los servicios y publicar de forma transparente sus políticas de reembolso y cancelación.



A largo plazo, Hanoi continúa orientando su desarrollo turístico hacia la sostenibilidad, integrándolo con el cuidado de la salud, las experiencias culturales locales y una mayor participación comunitaria.



Se prevé que, gracias a una preparación integral en productos, servicios e infraestructura, el sector turístico de la capital reafirme su posición como un destino atractivo durante la temporada alta de vacaciones.



Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2026 la ciudad recibió cerca de nueve millones de visitantes, lo que supone un incremento interanual superior al 20%. Los ingresos por turismo alcanzaron casi 1,51 mil millones de dólares, reflejo de una sólida recuperación y del potencial sostenible de esta industria./.

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