Turismo

Hanoi impulsa el turismo suburbano de cara a las vacaciones

Hanoi lanza nuevos productos turísticos en Ba Vi, Soc Son y Son Tay para las fiestas del 30 de abril y 1 de mayo de 2026

Hanoi ha puesto en marcha una serie de nuevos productos turísticos en sus zonas suburbanas (Fuente: VNA)
Hanoi ha puesto en marcha una serie de nuevos productos turísticos en sus zonas suburbanas (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Hanoi ha puesto en marcha una serie de nuevos productos turísticos en sus zonas suburbanas, acompañados de numerosos eventos culturales y experiencias de artesanía tradicional, con el objetivo de descongestionar el centro urbano y aumentar su atractivo entre los visitantes durante las vacaciones del 30 de abril y el 1 de mayo de 2026.

El Departamento de Turismo de Hanoi destacó que la principal novedad de este año es la expansión hacia áreas como Ba Vi, Soc Son, Huong Son y Son Tay, donde se promueven productos ecológicos, de resort, comunitarios y agrícolas, vinculados a experiencias culturales locales.

En particular, la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias Minoritarias de Vietnam acogerá el mercado de zonas montañosas “Colores de Lai Chau”, que ofrecerá diversas actividades destinadas a recrear las tradiciones de los grupos étnicos, entre otras propuestas.

Con motivo de las celebraciones del 30 de abril (Día de la Liberación del Sur y Reunificación Nacional) y el 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores), el Departamento, en coordinación con la Junta de Gestión del Mausoleo de Ho Chi Minh, organizará la distribución de agua potable, leche y pan para residentes y turistas que acudan a rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh.

Además de la organización de eventos, la capital vietnamita refuerza el embellecimiento urbano, mejora la calidad del transporte público y garantiza la seguridad y la higiene ambiental.

En el ámbito de los viajes, el sector turístico local avanza en la diversificación de los medios de transporte, con el objetivo de reducir gradualmente la dependencia del transporte aéreo mediante el desarrollo de productos turísticos de alta calidad por vías terrestres y ferroviarias.

Al mismo tiempo, el Departamento insta a las empresas del sector a reestructurar sus productos con flexibilidad, elevar la calidad de los servicios y publicar de forma transparente sus políticas de reembolso y cancelación.

A largo plazo, Hanoi continúa orientando su desarrollo turístico hacia la sostenibilidad, integrándolo con el cuidado de la salud, las experiencias culturales locales y una mayor participación comunitaria.

Se prevé que, gracias a una preparación integral en productos, servicios e infraestructura, el sector turístico de la capital reafirme su posición como un destino atractivo durante la temporada alta de vacaciones.

Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2026 la ciudad recibió cerca de nueve millones de visitantes, lo que supone un incremento interanual superior al 20%. Los ingresos por turismo alcanzaron casi 1,51 mil millones de dólares, reflejo de una sólida recuperación y del potencial sostenible de esta industria./.

VNA
#productos turísticos #turismo sostenible #vacaciones #30 de abril Ha Noi
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Espectáculos escénicos en provincia vietnamita cautivan al turismo internacional (Foto: VNA)

Espectáculos escénicos en provincia vietnamita cautivan al turismo internacional

La provincia norvietnamita de Ninh Binh ha consolidado su atractivo como destino de experiencias profundas mediante la implementación de espectáculos artísticos escénicos en el corazón de sus paisajes patrimoniales, una estrategia que permite retener a los visitantes por más tiempo e incrementar el gasto en valores culturales diferenciados.

Ver más

Pasajeros realiza procedimientos en aeropuerto internacional de Noi Bai en Hanoi. (Foto: VNA)

Vietnam garantiza estabilidad y oferta aérea para festividades de 2026

El sector aéreo de Vietnam garantiza una oferta estable para las festividades de los Reyes Hung y el puente del 30 de abril al 1 de mayo, con una ocupación moderada en rutas troncales y precios que reflejan un ajuste controlado del 8% al 10% frente al año anterior pese a la volatilidad del combustible.

Nguyen Thi Duyen, representante de Anex Tour Vietnam, obsequia un sombrero cónico tradicional a una visitante rusa. (Foto: tuoitre.vn)

Da Nang recibe el primer vuelo procedente de Vladivostok

El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, en coordinación con la Empresa de Viajes y Comercio Anex Vietnam (SRL) (Anex Tour Vietnam), dio la bienvenida hoy al primer vuelo procedente de Vladivostok, Rusia, marcando el arranque de un programa destinado a impulsar la llegada de turistas desde Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a la ciudad central durante el verano de 2026.

Numerosos turistas visitan y disfrutan del ambiente cultural de la aldea de Lo Lo Chai, en la comuna de Lung Cu, provincia de Tuyen Quang. (Foto: qdnd.vn)

Expansión territorial: Un impulso clave para crecimiento y diversificación del turismo

La reorganización y fusión de las unidades administrativas en Vietnam ha abierto nuevos horizontes para muchas provincias, brindándoles un espacio de desarrollo más amplio, mayores recursos y más oportunidades estratégicas. Entre esos sectores, el turismo destaca como un área que aprovecha claramente las ventajas en recursos, cultura y conexiones regionales.

Mui Ne (provincia de Lam Dong) se está convirtiendo en un destino popular para los amantes de los deportes acuáticos. (Foto: VNA)

Vietnam gana reconocimiento turístico con Mui Ne en el top mundial

El reconocimiento de Mui Ne (Vietnam) por la plataforma de viajes Booking.com como uno de los 10 destinos globales más populares para 2026 —junto con Bilbao (España), Barranquilla (Colombia), Filadelfia (Estados Unidos) y Guangzhou (China)— demuestra que el turismo del país indochino está ganando prestigio, volviéndose más distintivo y adquiriendo mayor profundidad.

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá (Foto: VNA)

Vietnam promociona su turismo en feria de viajes en Canadá

Vietnam promovió su potencial turístico en la 29.ª Feria de Viajes y Vacaciones en Canadá, que tuvo lugar el fin de semana con la participación de la Embajada de Vietnam, misiones diplomáticas, agencias de viajes, aerolíneas y organizaciones de promoción turística.