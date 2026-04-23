Turismo costero lidera las preferencias de los vietnamitas durante el feriado

Hanoi (VNA) - El turismo de descanso en destinos costeros encabeza las tendencias de viaje de los vietnamitas con motivo de las vacaciones del Día de Conmemoración de los Reyes Hung y el feriado por el 30 de abril–1 de mayo, con Nha Trang, Vung Tau, Phu Quoc y Mui Ne entre los destinos más buscados.

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La coincidencia de ambos períodos festivos, del 25 de abril al 3 de mayo, configura un inusual “puente” vacacional que favorece los desplazamientos de mayor duración. Según datos de Booking.com, el 33% de los viajeros opta por escapadas nacionales de corta duración, mientras que el 22% planea viajes internacionales más largos en comparación con el año anterior.

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En el ámbito interno, las ciudades costeras como Da Nang, Nha Trang, Vung Tau, Phu Quoc y Mui Ne concentran la mayor demanda. Destaca el incremento interanual del 120% en las búsquedas hacia Vung Tau y Phu Quoc.

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En línea con esta tendencia, Agoda reporta aumentos significativos en la demanda de alojamiento en Vung Tau (101%), Nha Trang (96%), Da Nang (89%) y Phan Thiet (72%). En conjunto, las búsquedas de hospedaje en el país crecieron un 81%, reflejando el interés por aprovechar el período vacacional más largo del año.

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Paralelamente, la búsqueda de destinos con clima más fresco impulsa la popularidad de Da Lat, mientras que ciudades de valor cultural como Hue, Hoi An y Hanoi mantienen una demanda estable, evidenciando el interés por el patrimonio histórico y las experiencias tradicionales.

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En cuanto al turismo internacional, los viajeros vietnamitas centran su atención en la región Asia-Pacífico. Bangkok, Tokio, Seúl, Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong (China), Osaka, Shanghái y Kioto figuran entre los destinos más solicitados, gracias a su accesibilidad, costos competitivos y diversidad de experiencias. La tendencia confirma una creciente preferencia por viajes personalizados y con mayor contenido cultural durante los períodos festivos prolongados./.

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