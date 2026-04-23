Turismo costero lidera las preferencias de los vietnamitas durante el feriado

Hanoi (VNA) - El turismo de descanso en destinos costeros encabeza las tendencias de viaje de los vietnamitas con motivo de las vacaciones del Día de Conmemoración de los Reyes Hung y el feriado por el 30 de abril–1 de mayo, con Nha Trang, Vung Tau, Phu Quoc y Mui Ne entre los destinos más buscados.
La coincidencia de ambos períodos festivos, del 25 de abril al 3 de mayo, configura un inusual “puente” vacacional que favorece los desplazamientos de mayor duración. Según datos de Booking.com, el 33% de los viajeros opta por escapadas nacionales de corta duración, mientras que el 22% planea viajes internacionales más largos en comparación con el año anterior.
En el ámbito interno, las ciudades costeras como Da Nang, Nha Trang, Vung Tau, Phu Quoc y Mui Ne concentran la mayor demanda. Destaca el incremento interanual del 120% en las búsquedas hacia Vung Tau y Phu Quoc.
En línea con esta tendencia, Agoda reporta aumentos significativos en la demanda de alojamiento en Vung Tau (101%), Nha Trang (96%), Da Nang (89%) y Phan Thiet (72%). En conjunto, las búsquedas de hospedaje en el país crecieron un 81%, reflejando el interés por aprovechar el período vacacional más largo del año.
Paralelamente, la búsqueda de destinos con clima más fresco impulsa la popularidad de Da Lat, mientras que ciudades de valor cultural como Hue, Hoi An y Hanoi mantienen una demanda estable, evidenciando el interés por el patrimonio histórico y las experiencias tradicionales.
En cuanto al turismo internacional, los viajeros vietnamitas centran su atención en la región Asia-Pacífico. Bangkok, Tokio, Seúl, Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong (China), Osaka, Shanghái y Kioto figuran entre los destinos más solicitados, gracias a su accesibilidad, costos competitivos y diversidad de experiencias. La tendencia confirma una creciente preferencia por viajes personalizados y con mayor contenido cultural durante los períodos festivos prolongados./.