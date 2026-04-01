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Aeropuerto Internacional de Da Nang asciende en ranking mundial con transformación digital

El Aeropuerto Internacional de Da Nang asciende en ranking mundial gracias a su transformación digital y mejora de servicios.

Aeropuerto Internacional de Da Nang (Foto: VNA)
Aeropuerto Internacional de Da Nang (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Aeropuerto Internacional de Da Nang se ha consolidado continuamente en el grupo de los 100 mejores aeródromos del mundo en los últimos años, ocupando el puesto 75 en 2026, lo que supone un ascenso de 9 posiciones respecto a 2025 y demuestra una mejora notable en la calidad de sus servicios.

Detrás de estos cambios no solo se encuentra una historia de infraestructura o ubicación favorable, sino un proceso de transformación digital implementado paso a paso para cambiar la forma de operar y la experiencia de los pasajeros.

Ubicado en el corazón de la ciudad, el Aeropuerto Internacional de Da Nang cuenta con una gran ventaja en términos de tiempo de traslado. Sin embargo, a medida que el volumen de operaciones aumenta rápidamente, la presión operativa también crece. En un contexto de terreno limitado, la aplicación de la tecnología se ha convertido en una opción inevitable para mejorar la eficiencia operativa. Gracias a ello, en 2026, el volumen de despegues y aterrizajes se acercó a la cifra de 100.000, un nivel elevado considerando la infraestructura existente.

Los cambios más visibles se encuentran en la forma de proporcionar información: sistemas de visualización de tiempos de espera, mapas digitales dentro de la terminal, aplicaciones de chatbot para soporte de información de vuelos, entre otros, ayudan a los pasajeros a ser más proactivos durante su viaje. Además de la tecnología, mantener una sensación de "comodidad" para el pasajero es también una parte crucial en el proceso de actualización de servicios.

En la práctica, los datos se están convirtiendo en la base de las operaciones. Desde 2023, se puso en funcionamiento el sistema de base de datos de operaciones AODB, que permite actualizar información en tiempo real para la gestión y las estadísticas. Sobre esta base, se elaboran gráficos analíticos que ayudan a identificar las horas punta para coordinar el personal, los recursos técnicos y las tareas de limpieza de manera adecuada, garantizando un funcionamiento fluido de la terminal.

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Salón de clase ejecutiva en el Aeropuerto Internacional de Da Nang. (Foto: VNA)


En el ámbito de la gestión, el sistema ERP implementado desde 2025 coadyuva a digitalizar numerosos procesos internos, reducir el tiempo de procesamiento de documentos y aumentar la capacidad de control del progreso del trabajo. Paralelamente, se impulsaron iniciativas de mejora técnica que contribuyen a optimizar la operación y elevar la calidad del servicio.

Tras la fase de digitalización, el siguiente objetivo es explotar eficazmente la fuente de datos acumulada. En 2026, el Aeropuerto Internacional de Da Nang tiene previsto implementar el sistema de toma de decisiones colaborativa (ACDM), con el fin de aumentar la eficiencia en la coordinación entre las distintas unidades durante la operación. Este sistema se basa en datos y herramientas de apoyo para que el proceso de gestión sea más transparente y eficiente.

Según las directrices de planificación, en el futuro, el aeropuerto podría alcanzar una escala de aproximadamente 20 millones de pasajeros al año y 330.000 toneladas de carga. Al no contar con una superficie extensa, la optimización operativa mediante la tecnología seguirá siendo la solución clave.

La transformación digital en el Aeropuerto Internacional de Da Nang no ocurre de forma masiva, sino a través de reajustes graduales, desde el interior hacia el exterior. Cuando estos cambios se acumulen lo suficiente, los pasajeros lo percibirán con mayor claridad: un viaje más sencillo, con menos esperas y más conveniencia en cada paso de su trayecto./.

VNA
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