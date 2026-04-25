Vietnamitas en el extranjero estrechan vínculos con Truong Sa

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - Más de 48 vietnamitas residentes en 22 países visitaron del 17 al 23 de abril a soldados y pobladores del archipiélago de Truong Sa (Spratly) y la plataforma DK1, en la provincia central de Khanh Hoa.



Durante su estancia, los participantes desarrollaron diversas actividades, entre ellas visitas y entrega de obsequios a militares y civiles en las islas y la plataforma DK1; asistencia a una ceremonia conmemorativa en honor a los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la defensa de la soberanía marítima e insular; así como intercambios culturales y artísticos con la población local.



Uno de los momentos más destacados del viaje fue la inauguración y entrega de un huerto cubierto en la isla de Truong Sa, donado por el Club Hoang Sa - Truong Sa y la comunidad vietnamita en Polonia en diciembre de 2025.



La iniciativa, de carácter práctico y humanitario, surgió tras la visita realizada en abril de 2025 por vietnamitas en el extranjero, lo que refleja su solidaridad y compromiso con este distrito insular.

Residentes vietnamitas en el extranjero en el archipiélago de Truong Sa. (Fuente: VNA)



En la ocasión, los delegados recaudaron más de 46 mil dólares destinados a mejorar las condiciones de vida, tanto materiales como espirituales, de funcionarios, soldados y habitantes en las islas de Truong Sa y la plataforma DK1.



El contralmirante Ho Thanh Hoan, subjefe del Departamento de Asuntos Políticos de la Armada de Vietnam y jefe de la delegación, subrayó que el viaje contribuyó a reafirmar la integridad de la soberanía nacional en el mar y a movilizar recursos en favor del archipiélago, en línea con la “Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Economía Marítima de Vietnam hasta 2030, con visión hacia 2045”.



Por su parte, Le Trung Kien, jefe del Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, destacó que la visita constituyó una experiencia valiosa, al permitir a los participantes comprender mejor la firme voluntad, resiliencia y determinación del país en la defensa de su soberanía marítima, así como los esfuerzos desplegados para proteger las aguas nacionales.



Este programa se organiza anualmente desde 2012 por el citado Comité, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Armada Popular de Vietnam./.