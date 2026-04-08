Destacan cambio en la estructura de liderazgo de Vietnam para impulsar el desarrollo

Buenos Aires (VNA) – Medios de comunicación de América del Sur valoraron positivamente la elección de los principales cargos del Estado y el Gobierno de Vietnam por la Asamblea Nacional en el primer período de sesiones de su XVI Legislatura.



La página Infobae publicó noticias sobre la elección por unanimidad del secretario general To Lam como presidente de Vietnam para el período 2026-2031, destacando este hecho como un ajuste importante en la estructura de liderazgo y un fortalecimiento del papel central del líder del Partido en el sistema político.



El medio señaló que la concentración de los dos cargos más altos del Partido y del Estado en una sola persona constituye un cambio significativo respecto al pasado, facilitando una mayor coherencia en la dirección y gestión, así como una orientación estratégica más clara para el desarrollo nacional.



En su discurso de toma de posesión, To Lam subrayó que su prioridad será mantener la paz y la estabilidad como base para un crecimiento rápido y sostenible, orientado a mejorar las condiciones de vida de la población.



Infobae también destacó las reformas administrativas impulsadas bajo su liderazgo, incluyendo la reducción de plantillas, la reorganización ministerial y el impulso a grandes proyectos de infraestructura, junto con la transición hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la innovación y la transformación digital.



Artículo publicado en la Radio argentina C3 (Foto: VNA)

Por su parte, la Radio argentina C3 valoró la lucha contra la corrupción y el crecimiento económico de Vietnam, que alcanzó el 7,83 % en el primer trimestre, reflejando una recuperación sólida pese a las tensiones geopolíticas globales.



El medio venezolano Telesur informó sobre la designación de Le Minh Hung como primer ministro, quien presentó una hoja de ruta centrada en el crecimiento económico con metas superiores al 10 % anual, destacando el papel del sector privado como motor clave.



Asimismo, se confirmó la ratificación de Vo Thi Anh Xuan como vicepresidenta del país.



El canal TV BRICS añadió que varios líderes internacionales, entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin; el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, enviaron mensajes de felicitación al nuevo presidente de Vietnam./.