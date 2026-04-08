Política

Destacan cambio en la estructura de liderazgo de Vietnam para impulsar el desarrollo

Medios de América del Sur valoran la elección del liderazgo en Vietnam y resaltan estabilidad, reformas y crecimiento económico.

Artículo publicado en el canal TV BRICS (Foto: VNA)
Artículo publicado en el canal TV BRICS (Foto: VNA)

Buenos Aires (VNA) – Medios de comunicación de América del Sur valoraron positivamente la elección de los principales cargos del Estado y el Gobierno de Vietnam por la Asamblea Nacional en el primer período de sesiones de su XVI Legislatura.

La página Infobae publicó noticias sobre la elección por unanimidad del secretario general To Lam como presidente de Vietnam para el período 2026-2031, destacando este hecho como un ajuste importante en la estructura de liderazgo y un fortalecimiento del papel central del líder del Partido en el sistema político.

El medio señaló que la concentración de los dos cargos más altos del Partido y del Estado en una sola persona constituye un cambio significativo respecto al pasado, facilitando una mayor coherencia en la dirección y gestión, así como una orientación estratégica más clara para el desarrollo nacional.

En su discurso de toma de posesión, To Lam subrayó que su prioridad será mantener la paz y la estabilidad como base para un crecimiento rápido y sostenible, orientado a mejorar las condiciones de vida de la población.

Infobae también destacó las reformas administrativas impulsadas bajo su liderazgo, incluyendo la reducción de plantillas, la reorganización ministerial y el impulso a grandes proyectos de infraestructura, junto con la transición hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la innovación y la transformación digital.

vnanet-truyen-thong-nam-my-danh-gia-dieu-chinh-quan-trong-trong-co-cau-lanh-dao-viet-nam-8687357.jpg
Artículo publicado en la Radio argentina C3 (Foto: VNA)

Por su parte, la Radio argentina C3 valoró la lucha contra la corrupción y el crecimiento económico de Vietnam, que alcanzó el 7,83 % en el primer trimestre, reflejando una recuperación sólida pese a las tensiones geopolíticas globales.

El medio venezolano Telesur informó sobre la designación de Le Minh Hung como primer ministro, quien presentó una hoja de ruta centrada en el crecimiento económico con metas superiores al 10 % anual, destacando el papel del sector privado como motor clave.

Asimismo, se confirmó la ratificación de Vo Thi Anh Xuan como vicepresidenta del país.

El canal TV BRICS añadió que varios líderes internacionales, entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin; el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, enviaron mensajes de felicitación al nuevo presidente de Vietnam./.

VNA
#medios sudamericanos #presidente de Vietnam #To Lam #Infobae #TV BRICS #Telesur #elecciones
Seguir VietnamPlus

Elecciones Legislativas

Noticias relacionadas

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido presidente del país. (Foto: VNA)

Líderes mundiales felicitan a los nuevos dirigentes de Vietnam

Jefes de Estado y de Gobierno de Laos, China, Camboya, Cuba, Rusia e India enviaron mensajes y cartas de felicitación a los principales dirigentes de Vietnam tras su elección por la Asamblea Nacional para los cargos de Presidente del país, Primer Ministro y Titular del Parlamento para la XVI legislatura.

Ver más

Humo elevándose tras las explosiones en la capital Teherán, Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/ VNA)

Vietnam emite aviso urgente a sus ciudadanos en Israel

La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un aviso urgente dirigido a la comunidad vietnamita en ese país, en el que detalla medidas actualizadas de defensa civil emitidas por el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, (izquierda) en entrevista con corresponsal de la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya apuntan a un avance integral en relaciones bilaterales

La próxima visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se espera que contribuya a consolidar aún más la confianza política e impulsar una cooperación sustantiva entre ambos países, afirmó el embajador vietnamita en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, en una entrevista con la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos impulsan la materialización de la “cohesión estratégica”

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel en una visita oficial a Laos el 9 de abril, marcando un paso fundamental para materializar el concepto de “cohesión estratégica” en la nueva etapa de desarrollo de ambas naciones.

La vicepresidenta de Vietnam para el período 2026-2031, Vo Thi Anh Xuan. (Foto: VNA)

Vo Thi Anh Xuan continuará en el cargo de vicepresidenta de Vietnam

Con el respaldo unánime de los 485 diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, ratificó hoy a Vo Thi Anh Xuan, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y vicepresidenta de la República en el mandato 2021‑2026, para continuar como subjefa de Estado durante el período 2026‑2031, en el primer período de sesiones celebrado en Hanoi.

El primer ministro Le Minh Hung toma juramento. (Foto: VNA)

Biografía resumida del primer ministro Le Minh Hung

Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Organización y diputado de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, fue elegido primer ministro de Vietnam para el mandato 2026 – 2031.