Singapur construirá el primer puente peatonal de hormigón impreso en 3D

Singapur (VNA) – La Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur (LTA) anunció planes para construir el primer puente peatonal de hormigón impreso en 3D del país, cuya finalización y entrada en funcionamiento están previstas para 2028, con el objetivo de acortar los tiempos de desplazamiento entre las zonas residenciales de Jurong West y Tengah.



El puente tendrá una longitud de 10 metros y un ancho de 5 metros, y estará destinado tanto a peatones como a ciclistas. Este proyecto piloto se enmarca en los esfuerzos de Singapur por incorporar la tecnología de impresión 3D de hormigón para aumentar la productividad en el sector de la construcción frente a la escasez de mano de obra.



La iniciativa se desarrolla en colaboración con el Centro de Impresión 3D de Singapur de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), la consultora de ingeniería Witteveen+Bos y la empresa constructora CES_Innovfab.



El equipo del proyecto ha desarrollado materiales a base de cemento adecuados para la impresión 3D, ha diseñado la estructura del puente y ha elaborado un modelo a escala para evaluar su resistencia. Las pruebas estructurales de este modelo concluyeron el mes pasado y los resultados están siendo analizados antes de dar paso a la construcción del puente a tamaño real.



La impresión 3D de hormigón es un método altamente automatizado en el que el material se extruye a través de una boquilla, capa por capa, para formar estructuras sin necesidad de encofrados. Según la LTA, esta tecnología puede reducir de forma significativa tanto la mano de obra como el tiempo de ejecución, especialmente en contextos como Singapur, donde la disponibilidad de trabajadores es limitada, al disminuir la necesidad de estructuras temporales y de trabajo manual intensivo.



Además, esta tecnología permite a los ingenieros crear formas geométricas complejas y diseños arquitectónicos distintivos que resultan difíciles de lograr con métodos de construcción tradicionales. No obstante, la LTA señaló que la impresión 3D de hormigón aún se encuentra en una fase incipiente en el ámbito de las infraestructuras, por lo que este puente servirá como proyecto piloto para evaluar su viabilidad en aplicaciones específicas.



El puente estará compuesto por 10 segmentos de hormigón que se ensamblarán y se unirán mediante cables de acero a lo largo de toda su estructura. Estos cables se anclarán en bloques de hormigón en ambos extremos y se tensarán mediante una técnica de postensado, con el fin de comprimir los segmentos y conformar un único tablero.



Para verificar su seguridad y durabilidad, se probó una maqueta de 10 metros de largo y 2,5 metros de ancho - la mitad del ancho del puente real - mediante el uso de tanques de agua. Allan Yeo, subdirector de diseño vial y tecnología de infraestructuras de la LTA, afirmó que la capacidad de carga del puente es comparable a la de los puentes peatonales convencionales. Durante las pruebas se emplearon 18 tanques de agua de aproximadamente una tonelada cada uno para simular las cargas.



La LTA indicó que las pruebas de la maqueta ya han finalizado y que los datos recogidos por los sensores están siendo evaluados para validar los cálculos teóricos de diseño y garantizar la integridad estructural. Si los resultados son favorables, se procederá a la construcción del puente a escala real, seguida de nuevas evaluaciones antes de su apertura al público./.

VNA