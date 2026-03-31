Singapur aspira a convertirse en un centro mundial de comercio de oro

Singapur (VNA) – Singapur anunció planes para reforzar su posición como centro global de comercio de oro, en medio del creciente interés de los inversores por almacenar y negociar este metal precioso en la ciudad-Estado.



Los planes fueron delineados por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS en inglés) y la Asociación del Mercado de Lingotes de Singapur el 27 de marzo, tras consultas con actores del sector en el marco de un grupo de trabajo establecido en enero.



La iniciativa incluye el desarrollo de productos de mercado de capitales relacionados con el oro para apoyar la formación de precios y la liquidez, el establecimiento de estándares internacionales para el almacenamiento y la logística, así como la creación de un sistema de compensación para transacciones extrabursátiles (OTC) que involucren grandes lingotes de oro y kilobarras.



La MAS también indicó que está explorando la posibilidad de ofrecer servicios de almacenamiento en bóvedas a bancos centrales extranjeros y entidades estatales, lo que significa que el oro podría almacenarse potencialmente en sus propias instalaciones.



Según la MAS, se espera que estas medidas generen empleo en los sectores de almacenamiento y logística, comercio y gestión de relaciones, así como en investigación y análisis. Los detalles de la implementación se finalizarán en los próximos meses y se actualizarán a lo largo de 2026.



Singapur se esfuerza por posicionarse como un centro de comercio de oro confiable en Asia, junto a centros regionales como Dubái, Shanghái y Hong Kong (China)./.

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