Refinería de Dung Quat opera por encima de su capacidad en el primer trimestre

Hanoi (VNA) - En el primer trimestre de 2026, la Compañía de Refinación y Petroquímica de Binh Son (BSR), filial del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), operó de forma segura y estable la Refinería Dung Quat al 123,5% de su capacidad equivalente.

La producción superó los 2,03 millones de toneladas de productos, un 5% por encima del plan, mientras que el volumen de ventas alcanzó cerca de 2,02 millones de toneladas, un 13% más de lo previsto.

Como resultado, los indicadores financieros, incluidos ingresos, beneficios y aportes al presupuesto estatal, excedieron los objetivos establecidos.

Según el director general de BSR, Nguyen Viet Thang, ante las fluctuaciones del mercado energético derivadas del conflicto en Oriente Medio, la empresa implementó de manera proactiva soluciones integrales para mantener la estabilidad operativa y mejorar la eficiencia productiva. En particular, garantizar el suministro de materias primas fue considerado un factor clave para sostener altos niveles de operación.

BSR elaboró diversos escenarios de gestión y aseguró fuentes suficientes de crudo e insumos intermedios para operar la planta a más del 120% de su capacidad. Paralelamente, la Planta de Biocombustibles Dung Quat mantuvo la producción y el suministro de etanol para la mezcla de gasolinas E5RON92 y E10RON95, mientras que la adaptación de los sistemas para producir E10RON95 está prácticamente concluida.

Para el segundo trimestre de 2026, BSR se propone continuar operando la refinería de forma segura y estable a una capacidad cercana al 123%, equivalente a más de dos millones de toneladas de producción. La empresa aspira a alcanzar una producción anual de 8,3 millones de toneladas, el nivel más alto desde la puesta en marcha de la planta.

Asimismo, BSR ajustó sus políticas comerciales, incluyendo la flexibilización de los plazos de pago y propuestas de reducción de impuestos al combustible de aviación, contribuyendo a estabilizar el mercado de combustibles. La empresa también invierte en la mejora de infraestructuras, con la próxima puesta en operación de una nueva estación de despacho de camiones cisterna y la finalización, prevista para mayo de 2026, de un noveno tanque de almacenamiento de crudo.

En cuanto al suministro, BSR preparó alrededor de 2,3 millones de barriles de petróleo para mayo y junio, además de mantener la compra de insumos intermedios y componentes de alto octanaje para aumentar la producción de gasolina RON95. Para los biocombustibles, la empresa prevé importar etanol adicional para la mezcla de E10RON95.

Respecto al crudo importado, BSR trabaja activamente con socios, incluidos proveedores rusos, y amplía la búsqueda de suministros en África, Estados Unidos y el Sudeste Asiático. La empresa continúa monitoreando de cerca el mercado para ajustar sus planes de abastecimiento en la segunda mitad del año.

Con estas medidas, BSR aspira a cumplir su plan de producción y negocios para 2026, contribuyendo a garantizar el suministro de combustibles y la seguridad energética nacional./.