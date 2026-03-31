Inician en Vietnam tres ferias internacionales en sectores de envases, bebidas, plásticos y caucho

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Tres ferias internacionales en sectores de envases, bebidas, plásticos y caucho se inauguraron hoy simultáneamente en Ciudad Ho Chi Minh, reuniendo a más de 450 unidades expositoras procedentes de 32 países y territorios.



Se trata de 19.ª Exposición Internacional sobre Tecnología de Procesamiento, Manufactura y Envasado (ProPak Vietnam 2026); la 3.ª Exposición Internacional sobre Tecnología de Bebidas en Vietnam (DrinkTech Vietnam 2026); y la 13.ª Exposición Internacional sobre Tecnología, Materias Primas y Equipamiento para la Industria del Plástico y el Caucho en Vietnam (Plastics & Rubber Vietnam 2026).



Los eventos, organizados por Informa Markets Vietnam en coordinación con diversas agencias de promoción y asociaciones empresariales, tuvieron lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Saigón (SECC).



Las empresas presentan las tecnologías más recientes en áreas como envases, procesamiento de alimentos, tecnología de bebidas, materias primas, farmacéutica, logística y cadenas de suministro en frío.



Según Annie Tran, gerente sénior de Informa Markets Vietnam, además de un espacio expositivo destacado, la serie de ferias cuenta con la participación de marcas líderes del sector como Airlock Vietnam, Bericap Vietnam, FPT Food Process Technology Vietnam Co., Ltd y GEA Vietnam.



Las ferias abren oportunidad para que la comunidad empresarial encuentre socios estratégicos, amplíe mercados y promueva el desarrollo sostenible de la industria de procesamiento, envasado y embalaje en Vietnam.



Más allá de ser un espacio de exhibición tecnológica, las ferias se han diseñado como una “plataforma de actualización de conocimientos” mediante numerosos seminarios internacionales y especializados.



Asimismo, el programa Business Matching destaca como un componente claramente comercial, con una plataforma de conexión directa 1:1 entre compradores y proveedores nacionales e internacionales.



Por su parte, Joseph Ross Jocson, presidente de la Federación Asiática de Envases, afirmó que la organización presenta una amplia gama de soluciones y materias primas orientadas a impulsar el desarrollo de la economía sostenible y la economía circular, optimizando el ciclo de vida de los productos y la eficiencia de los procesos productivos.



En tanto, Nguyen Van Viet, presidente de la Asociación de Cerveza, Alcohol y Bebidas de Vietnam, señaló que DrinkTech Vietnam 2026 reúne un ecosistema integral de tecnologías, equipos y soluciones para la industria de bebidas, desde la producción, el llenado y el envasado hasta el etiquetado y los materiales, con la participación de empresas clave del sector de alimentos y bebidas tanto de Vietnam como de la región.



Además, la Conferencia de Tecnología de Bebidas (DrinkTech Conference) conecta perspectivas globales, regionales y nacionales en torno a temas que están configurando el futuro del sector, como tendencias regulatorias, tecnologías de producción avanzadas, envases inteligentes y sostenibles, y la optimización de la cadena de valor.



La serie de ferias se desarrollará hasta el 2 de abril de 2026 y se prevé que reciba a más de 11.000 visitantes, incluidos propietarios de empresas, directivos, expertos del sector, especialistas de alto nivel y responsables de la toma de decisiones estratégicas.



Además de explorar soluciones de producción avanzadas, los visitantes tendrán la oportunidad de participar en seminarios especializados e intercambiar directamente con expertos internacionales sobre tendencias regulatorias e innovación tecnológica./.

VNA