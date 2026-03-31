Economía vietnamita ante una coyuntura histórica para acelerar su desarrollo

Hanoi (VNA) - Vietnam se encuentra ante una coyuntura considerada histórica para impulsar un crecimiento económico alto, sostenible y avanzar hacia el objetivo de convertirse en un país de ingresos elevados. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios en la economía global, expertos consideran que el país dispone de condiciones favorables para lograr un salto cualitativo en su desarrollo.

Un momento decisivo para el crecimiento



A pesar de las incertidumbres de la economía mundial -agravadas recientemente por los conflictos en Medio Oriente que han provocado el aumento de los precios energéticos y afectado el crecimiento global- Vietnam mantiene la meta de impulsar un desarrollo rápido, sostenible y de mayor calidad.

Nguyen Viet Hung, exjefe del Departamento de Construcción del Partido y Pensamiento de Ho Chi Minh de la Academia de Cuadros de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que tras casi cuatro décadas de Renovación (Doi Moi), iniciada en 1986, el país ha logrado avances significativos. Vietnam no solo superó etapas de crisis socioeconómica, sino que también se consolidó como una de las economías más dinámicas de Asia.

Incluso en períodos de crisis global, la economía vietnamita ha mantenido un crecimiento positivo y etapas prolongadas de expansión. En la actualidad, el país cuenta con una estructura económica cada vez más moderna y equilibrada, basada en la industria, los servicios y la agricultura, al tiempo que avanza con rapidez en la transformación digital y en la adopción de nuevos modelos de desarrollo.

Según Viet Hung, estos resultados son fruto de un largo proceso de acumulación y preparación que hoy permite a Vietnam aprovechar las oportunidades derivadas de la nueva etapa de desarrollo mundial, marcada por la Cuarta Revolución Industrial, la inteligencia artificial, la digitalización, el crecimiento verde y la economía circular.

En este contexto, sectores emergentes como la industria de semiconductores, la economía digital y los modelos de desarrollo inteligente se perfilan como motores clave del crecimiento global. Los países capaces de integrarse rápidamente a estas transformaciones podrán consolidar ventajas competitivas en el nuevo escenario económico.

El especialista subrayó que, en la competencia internacional actual, la ciencia y la tecnología se han convertido en factores determinantes. Por ello, el momento actual no debe considerarse simplemente una oportunidad, sino una coyuntura histórica que podría definir el rumbo del desarrollo vietnamita en las próximas décadas.

Ventajas y oportunidades estratégicas



En la misma línea, Tran Quang Thang, director del Instituto de Economía y Gestión de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que Vietnam atraviesa una etapa decisiva de su desarrollo. Si el país logra aprovechar esta coyuntura, podrá avanzar hacia una economía próspera; de lo contrario, el margen de oportunidad podría reducirse considerablemente.

Entre las principales ventajas del país, el experto destacó el llamado “bono demográfico”, caracterizado por una población joven y una fuerza laboral abundante, en contraste con economías como Japón o Corea del Sur, que enfrentan un rápido envejecimiento poblacional.

Asimismo, la reconfiguración de las cadenas de suministro globales ofrece nuevas oportunidades para Vietnam. Sin embargo, esta ventana de oportunidad es limitada y, en un entorno regional cada vez más competitivo, no aprovecharla podría permitir que otros países tomen la delantera.

Los expertos coinciden en que un crecimiento elevado es una condición clave para que Vietnam supere la llamada “trampa de ingresos medios”. No obstante, este crecimiento deberá sustentarse en mejoras de la productividad laboral, innovación tecnológica, desarrollo de industrias estratégicas y la transición hacia una economía más verde y sostenible.

Vietnam mantiene su firme objetivo de un crecimiento económico alto, real y sostenible. En la imagen: El Club de Robótica e Internet de las Cosas (IoT) de la Universidad de Ciencias Naturales, parte de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, impulsa la innovación y despierta el espíritu creativo entre los estudiantes. (Foto: thanhnien.vn)

Reformas y motores del desarrollo



En cuanto a la capacidad de Vietnam para aprovechar esta coyuntura, Nguyen Viet Hung considera que el país reúne varios factores favorables, entre ellos el liderazgo estratégico del Partido y la movilización de recursos humanos e intelectuales tanto dentro como fuera del país.

Asimismo, el país avanza en el perfeccionamiento de su marco institucional mediante diversas resoluciones estratégicas destinadas a impulsar la ciencia y la tecnología, la innovación, el desarrollo del sector privado, la energía y la educación.

Vietnam también posee ventajas en sectores como la agricultura verde, la economía marítima y la logística. Su tradición agrícola diversificada facilita el desarrollo de modelos de producción sostenible, mientras que su posición geopolítica estratégica y la expansión de infraestructuras portuarias y logísticas fortalecen su potencial en la economía marítima.

En paralelo, en medio de la reconfiguración de la economía mundial, Vietnam se perfila cada vez más como un destino relevante dentro de las cadenas de suministro globales, especialmente en sectores de alta tecnología como los semiconductores, los minerales estratégicos y la economía digital.

Confianza y determinación para el futuro



Vo Dai Luoc, exdirector del Instituto de Economía y Política Mundial, señaló que Vietnam aún dispone de amplios márgenes para impulsar su crecimiento, particularmente mediante el desarrollo de infraestructuras y la reforma institucional.

Según el experto, la eliminación de barreras administrativas y la mejora del entorno empresarial permitirán a los distintos sectores económicos expandirse con mayor dinamismo, lo que contribuirá al crecimiento sostenido del país.

Los especialistas coinciden en que la modernización institucional, el impulso a la ciencia y la tecnología, el fortalecimiento del sector privado y la promoción de la innovación serán factores determinantes para el desarrollo económico vietnamita en los próximos años.

En este proceso, la confianza social, la determinación política y la aspiración de desarrollo del pueblo vietnamita se perfilan como motores clave para movilizar recursos, estimular la inversión y fomentar la innovación.

Con la posición actual del país y el proceso de transformación en marcha, Vietnam cuenta con condiciones favorables para entrar en una nueva etapa de desarrollo con la ambición de consolidarse como una economía dinámica y competitiva en el escenario internacional./.