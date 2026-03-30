Da Nang impulsa su colaboración en alta tecnología con ciudad alemana de Chemnitz

Da Nang, Vietnam (VNA)- Funcionarios y empresas de la ciudad vietnamita de Da Nang se reunieron hoy con representantes de la ciudad de Chemnitz, Alemania, para analizar cómo fortalecer la colaboración en alta tecnología, especialmente en los semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías verdes.



El evento, organizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Semiconductores e IA de Da Nang, contó con la asistencia de unos 50 delegados que representan a autoridades, empresas, institutos de investigación y centros de capacitación de ambas partes.



En su intervención, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Ho Quang Buu, afirmó que la reunión se produjo en un momento en que Da Nang prioriza el desarrollo de sectores tecnológicos clave, como el diseño de chips semiconductores, la IA, las altas tecnologías y las tecnologías verdes.



Las autoridades de Da Nang esperan que Chemnitz y sus socios alemanes continúen acompañando y apoyando a la ciudad en el acceso a tecnologías avanzadas, la conexión con expertos, la integración en ecosistemas de innovación y la atracción de empresas de alta tecnología e industrias de apoyo para explorar oportunidades de inversión y cooperación a largo plazo, añadió.



Según afirmó, la ciudad está comprometida con la creación de condiciones favorables en cuanto a mecanismos, políticas, infraestructura y cooperación para garantizar que las iniciativas conjuntas se traduzcan en proyectos concretos, ayudando así a Da Nang a desarrollar una economía basada en el conocimiento, promover la innovación y mejorar su competitividad en el futuro.



Chemnitz, ubicada en el estado alemán de Sajonia, es reconocida como un importante centro industrial y tecnológico con fortalezas en ingeniería, producción industrial e investigación aplicada. En particular, el Instituto Fraunhofer de Nanosistemas Electrónicos (ENAS), en el mismo estado, conocido por su experiencia en sistemas nanoelectrónicos e integración de sistemas inteligentes, se considera un socio idóneo alineado con la orientación de desarrollo tecnológico de Da Nang.



Mientras tanto, Da Nang está acelerando sus esfuerzos para construir un ecosistema de semiconductores e inteligencia artificial, con el objetivo de convertirse en uno de los tres principales centros de Vietnam para el diseño de chips y aplicaciones de IA para 2030. El Centro de Investigación y Capacitación en Semiconductores e IA de Da Nang actúa como un centro neurálgico para la capacitación, la cooperación internacional y la promoción de inversiones en estos sectores.



Los delegados analizaron las tendencias de desarrollo y el potencial de cooperación en alta tecnología, semiconductores, IA y tecnologías verdes; y exploraron oportunidades de colaboración entre autoridades locales, empresas e instituciones de investigación.



Intercambiaron opiniones sobre el fortalecimiento de la conectividad en áreas prioritarias como la tecnología de semiconductores, la IA y la innovación verde.



Durante el evento, el Instituto Fraunhofer de Nanosistemas Electrónicos, el Centro de Investigación y Capacitación en Semiconductores e IA de Da Nang y DSAI-TECH firmaron un memorando de entendimiento, que se espera abra vías concretas de cooperación en investigación, transferencia de tecnología, capacitación de recursos humanos e implementación de proyectos de aplicación práctica.



Mediante esta iniciativa, Da Nang busca fomentar una cooperación sustantiva y a largo plazo con Chemnitz y sus socios alemanes, al tiempo que fortalece los vínculos entre autoridades, empresas, institutos de investigación e instituciones de capacitación, sentando así las bases para el intercambio de expertos, la investigación conjunta y el desarrollo de una fuerza laboral altamente cualificada./.

VNA