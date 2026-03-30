Economía

Vietnam se convierte en segundo mayor comprador de carne de ave europea en Sudeste Asiático

Vietnam encabeza en 2026 el consumo de carne avícola de la UE en el Sudeste Asiático, impulsado por la creciente demanda y estándares europeos.

Dariusz Goszczyński, representante de la industria avícola europea y presidente de la junta de administración del Consejo Nacional Avícola de la Cámara de Comercio de Polonia (Foto: KRD-IG)
Dariusz Goszczyński, representante de la industria avícola europea y presidente de la junta de administración del Consejo Nacional Avícola de la Cámara de Comercio de Polonia (Foto: KRD-IG)

Hanoi (VNA)- Vietnam compró más de 56.500 toneladas de carne de ave a la Unión Europea (UE) en 2025, ocupando el segundo lugar en el Sudeste Asiático, después de Filipinas, según cifras de la Comisión Europea.

Particularmente en el primer mes de 2026, Vietnam ascendió al primer puesto de la región en el consumo de aves de corral (incluyendo carne de pollo, pato, ánade y ganso, etc.) de la UE, con más de 5.300 toneladas.

Dariusz Goszczyński, representante de la industria avícola europea y presidente de la junta de administración del Consejo Nacional Avícola de la Cámara de Comercio de Polonia, señaló que las empresas prestan cada vez más atención a la cooperación para el consumo de los productos. Destacó que Vietnam es uno de los mercados clave para el sector avícola europeo en Asia, durante un evento de la campaña "Aves de corral europeas: De nuestras granjas a su mesa" celebrado en Ciudad Ho Chi Minh.

Entre los proveedores europeos, Polonia representó la mayor proporción con más de 37.300 toneladas exportadas a Vietnam el año pasado, seguida de Francia (4.900 toneladas), Hungría (4.680 toneladas), Italia (2.750 toneladas) y los Países Bajos (2.170 toneladas).

Las ventas de carne de ave de Europa a Vietnam disminuyeron durante el período 2021-2022 debido al impacto de la COVID-19, bajando a unas 30.000 toneladas anuales. Sin embargo, desde 2023, esta cifra se ha recuperado y casi se ha duplicado.

Piotr Harasimowicz, jefe de la oficina de representación de la Agencia de Inversión y Comercio de Polonia en Vietnam, comentó que el crecimiento del consumo refleja la alta demanda del mercado, ya que los compradores vietnamitas confían cada vez más en los productos europeos gracias a sus estrictos estándares de producción.

Según las previsiones, el consumo de aves de corral de la UE en Vietnam seguirá aumentando; específicamente, las adquisiciones de productos procedentes de Polonia podrían alcanzar unas 45.000 toneladas anuales en el futuro próximo.

Datos de la empresa Agro Monitor muestran que la proporción del consumo de carne de pollo en el mercado vietnamita aumentó del 29% en 2022 al 33% en 2024. El consumo promedio de huevos de gallina y pato alcanzó unas 198 unidades por persona al año, cifra inferior al promedio global (250-300 unidades por persona al año), lo que indica un gran margen para que la industria ganadera continúe desarrollándose./.

VNA
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