India busca ampliar inversión y cooperación en ciudad vietnamita de Can Tho

Can Tho, Vietnam (VNA) - Una delegación encabezada por Vipra Pandey, cónsul general de la India en Ciudad Ho Chi Minh, sostuvo hoy una reunión de trabajo con autoridades de la ciudad de Can Tho con el objetivo de ampliar las oportunidades de inversión de empresas indias en la urbe y fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito de la formación.



Durante el encuentro, Vipra Pandey informó que el Gobierno indio ha puesto en marcha el programa ITEC (Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India), que abarca diversos campos como la transformación digital, la gestión industrial, la administración pública, la logística, las energías renovables, la agricultura y la tecnología de la información, además de ofrecer becas de formación.



El programa se lanzará a partir del primer día del próximo mes y se espera que la parte vietnamita envíe candidatos para participar, indicó.



En los últimos tiempos, varias empresas indias se han puesto en contacto con el Consulado General en busca de oportunidades de inversión en Vietnam, particularmente en áreas como la tecnología, la industria alimentaria, la maquinaria y la aplicación de la inteligencia artificial en la producción agrícola, agregó.



Asimismo, adelantó que delegaciones empresariales indias visitarán Ciudad Ho Chi Minh en los próximos meses, y el Consulado General trabajará para que también se desplacen a Can Tho con el fin de conocer de primera mano las oportunidades de inversión que ofrece la localidad.



Por su parte, Nguyen Van Khoi, vicepresidente del Comité Popular municipal, señaló que Can Tho cuenta actualmente con nueve zonas industriales en funcionamiento, que abarcan una superficie superior a las tres mil hectáreas. La ciudad continúa ampliando sus reservas de suelo industrial y aplicando diversas políticas de incentivos atractivas para captar inversión.



El funcionario expresó su deseo de que Vipra Pandey continúe desempeñando un papel de puente para atraer a socios indios a invertir en la ciudad, especialmente en sectores prioritarios como la industria de procesamiento, las energías renovables, la logística, la agricultura de alta tecnología y la tecnología digital.



Asimismo, reafirmó que Can Tho se compromete a crear un entorno de inversión favorable y transparente, y está dispuesta a acompañar y apoyar eficazmente a las empresas y socios indios en el proceso de exploración y desarrollo de proyectos de cooperación.



Al destacar la relevancia del programa ITEC, instó además a los Departamentos de Educación y Formación y de Relaciones Exteriores de la ciudad a coordinar la revisión y el envío de candidatos para participar en esta iniciativa.



Actualmente, Can Tho cuenta con cuatro proyectos de inversión extranjera directa procedentes de la India, con un capital registrado total de alrededor de tres millones de dólares./.

VNA