Internacional

Escuelas primarias de Singapur prueban la IA con estricto control

Singapur prueba herramientas de IA en escuelas con uso supervisado, priorizando fundamentos y respondiendo a preocupaciones de padres.

Singapur (VNA) – Los docentes de Singapur han comenzado a experimentar con distintos asistentes de enseñanza basados en inteligencia artificial (IA) y otras herramientas digitales para facilitar el aprendizaje, en un contexto de creciente interés por el papel de la IA en la educación.

Sin embargo, en las escuelas primarias, la introducción de estas tecnologías ha generado cierta cautela, ya que muchos padres de alumnos más pequeños expresan preocupación por los posibles efectos de su uso temprano.

El ministro de Educación, Desmond Lee, había señalado previamente que la IA se incorporará de forma gradual a partir de cuarto de primaria, bajo una supervisión estricta y con una “exposición mínima”, priorizando el aprendizaje de los fundamentos básicos.

Por su parte, Liew Wei Li, directora general de Educación del Ministerio de Educación, explicó que las escuelas utilizan herramientas de IA cuidadosamente seleccionadas, diseñadas específicamente para tareas de aprendizaje, y siempre bajo la supervisión del profesorado en el marco del Student Learning Space (SLS), el portal oficial de aprendizaje en línea del sistema educativo.

La funcionaria añadió que, a medida que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más omnipresente, es preferible que las escuelas enseñen a los estudiantes a utilizarla de manera adecuada, en lugar de dejar su uso al azar o a fuentes no controladas de internet./.

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