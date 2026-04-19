Internacional

Incendio destruye más de 200 viviendas en Malasia

Un incendio en Sabah destruyó más de 200 casas en Sandakan, desplazando a 445 personas sin víctimas mortales.

El incendio ocurrió en una aldea costera del estado de Sabah, en Malasia, el 19 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)
El incendio ocurrió en una aldea costera del estado de Sabah, en Malasia, el 19 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/VNA)


Kuala Lumpur (VNA) – Cientos de personas han sido evacuadas después de que un grave incendio destruyera más de 200 viviendas en una aldea costera del estado de Sabah, en Malasia, ubicado en la parte norte de la isla de Borneo, informaron hoy las autoridades.

Jimmy Lagung, jefe del Departamento de bomberos y rescate del distrito de Sandakan, señaló que el incendio se declaró a la 1:32 de la madrugada (hora local) del 19 de abril. Los fuertes vientos y la proximidad entre las viviendas permitieron que el fuego se propagara rápidamente, mientras que las condiciones de marea baja dificultaron el acceso a fuentes de agua para las labores de extinción.

El incendio se produjo en una aldea sobre el agua, donde las casas suelen construirse sobre pilotes y están muy densamente agrupadas, lo que las hace altamente vulnerables a incendios de rápida propagación.

Hasta el momento, unas 445 personas han sido desplazadas. No se han reportado víctimas mortales.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, afirmó que el gobierno federal está trabajando estrechamente con las autoridades del estado de Sabah para proporcionar asistencia esencial y organizar alojamiento temporal para los afectados./.

VNA
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