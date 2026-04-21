Internacional

Malasia aumenta la ayuda a los agricultores en la expansión de sus cultivos de caucho

Malasia eleva subsidios para replantar caucho y apoyar a 33.000 agricultores, impulsando productividad y sostenibilidad en el sector.

Kuala Lumpur (VNA) – El Gobierno malasio aprobó un aumento del apoyo financiero destinado al Programa de Replantación de Caucho en la Malasia peninsular y el estado de Sabah, como parte del 13.º Plan del país.

El viceprimer ministro Ahmad Zahid Hamidi, quien también es ministro de Desarrollo Rural y Regional, anunció que las ayudas en la Malasia peninsular han pasado de 13.710 MYR a 20.000 MYR (5.060 USD) por hectárea. En Sabah, el apoyo se incrementará de 14.955 MYR a 23.000 MYR por hectárea, mientras que en Sarawak la subvención ya se había elevado previamente a 23.000 MYR por hectárea, frente a los 14.805 MYR anteriores.

Este incremento de la asistencia, que se implementará este año en cinco fases, busca aliviar la presión financiera inicial sobre los pequeños productores y fomentar una replantación más organizada y sostenible.

La medida se adopta en un contexto de aumento de los costos de los insumos agrícolas y de incertidumbre económica global, factores que han dificultado cada vez más el proceso de replantación para los agricultores de pequeña escala.

Ahmad Zahid señaló que se espera que el programa beneficie a unos 33.000 pequeños agricultores, con una meta de replantación de 50.000 hectáreas, equivalentes a unas 10.000 hectáreas anuales.

Más allá del alivio inmediato de costos, el programa también busca mejorar los ingresos a largo plazo, con la previsión de que las familias agricultoras puedan alcanzar ingresos mensuales de alrededor de 4.700 MYR gracias al aumento de la productividad del caucho y a actividades económicas complementarias./.

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