Ciudad Ho Chi Minh refuerza cooperación con Países Bajos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Ciudad Ho Chi Minh está dispuesta a coordinar para promover una cooperación sustantiva y desarrollar aún más las relaciones de amistad con socios holandeses, haciendo así contribuciones prácticas a la asociación integral entre Vietnam y los Países Bajos.



Así lo afirmó la víspera Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular municipal, durante un acto conmemorativo por el Día Nacional de los Países Bajos y el cumpleaños del rey holandés, Guillermo Alejandro.



Bui Minh Thanh manifestó su satisfacción ante el desarrollo fructífero de los nexos entre ambas naciones en los últimos años, los cuales se han convertido en un ejemplo paradigmático de una relación dinámica, eficaz y práctica, alcanzando importantes hitos, entre los que destaca la elevación de los lazos bilaterales al nivel de asociación integral en 2019.



Ciudad Ho Chi Minh se enorgullece de ser una de las localidades líderes del país en la implementación de la cooperación con los Países Bajos, reiteró.



Señaló además los Países Bajos son el mayor inversor de la Unión Europea en la urbe, con una inversión total de más de 8,2 mil millones de dólares.

La cónsul general de los Países Bajos en Ciudad Ho Chi Minh, Raissa Marteaux, habla en el evento. (Fuente: VNA)





Sostuvo su deseo que la asociación integral entre los dos países se desarrolle cada día de forma más sólida, en especial la colaboración entre Ciudad Ho Chi Minh y localidades holandesas.



Por su parte, la cónsul general de los Países Bajos en Ciudad Ho Chi Minh, Raissa Marteaux, indicó que ambas naciones disponen de diversas similitudes en sus filosofías de creatividad, autoexpresión, experimentación y valentía, cultivadas por la tradición y orientadas hacia el futuro.



Ciudad Ho Chi Minh, con su fuerte impulso de desarrollo, se ha consolidado como un punto de convergencia entre la innovación holandesa, el dinamismo y las aspiraciones comunes de Vietnam, resaltó.



La relación entre los Países Bajos y Vietnam es una asociación con una base sólida e impulsada por el compromiso compartido con el desarrollo y la construcción del futuro, alabó.



La comunidad empresarial holandesa siempre está dispuesta a fortalecer aún más las relaciones de cooperación entre las dos partes, puntualizó./.