Política

Parlamento vietnamita aprueba continuidad de Nguyen Van Quang como jefe del Tribunal Supremo

La Asamblea Nacional de Vietnam reelige a Nguyen Van Quang como presidente del Tribunal Popular Supremo para el período 2026-2031.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Nguyen Van Quang, presta juramento. Foto: VNA
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Nguyen Van Quang, presta juramento. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - En el marco del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam de la XVI legislatura, los 496 diputados presentes votaron hoy a favor de que Nguyen Van Quang, secretario del Comité Central del Partido Comunista y actual presidente del Tribunal Popular Supremo, continúe ocupando el cargo en el período 2026-2031.
Inmediatamente después de su elección, Nguyen Van Quang realizó el juramento ante la Asamblea Nacional.

Nguyen Van Quang nació en 1969, es oriundo de la ciudad de Hai Phong, posee nivel avanzado de teoría política y es doctor en Derecho. Es secretario del Comité Central del Partido del XIV mandato; miembro del Comité Central en los mandatos XIII y XIV; y diputado de la Asamblea Nacional en las legislaturas XV y XVI.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos, entre ellos vicepresidente de la Fiscalía Popular Suprema, subsecretario permanente y posteriormente secretario del Comité del Partido de la ciudad central de Da Nang y subjefe permanente de la Inspección del Gobierno./.

VNA
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