Economía

Vietnam busca suministros estables de combustible ante disrupciones en Oriente Medio

Vietnam solicita a China garantizar combustible de aviación ante tensiones en Oriente Medio que afectan cadenas de suministro y operaciones aéreas.

Aeropuerto de Noi Bai, en Hanoi (Foto ilustrativa: VNA)
Aeropuerto de Noi Bai, en Hanoi (Foto ilustrativa: VNA)

Hanoi (VNA) – Vietnam ha solicitado a China apoyo para mantener un suministro estable de combustible de aviación para sus aerolíneas, en medio de las continuas tensiones en Oriente Medio que están afectando las cadenas globales de suministro energético.

El director de la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV), Uong Viet Dung, envió una carta a Song Zhiyong, jefe de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), sobre este asunto.

La medida se produce tras intercambios de alto nivel entre ambos países, en particular la reciente visita de Estado a China del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, que reafirmó la importancia de la cooperación bilateral integral en diversos sectores.

Según Viet Dung, la crisis en Oriente Medio ha provocado importantes interrupciones en las cadenas de suministro de petróleo a nivel global y regional, afectando negativamente las operaciones de las aerolíneas debido a la escasez de combustible de aviación. Las aerolíneas vietnamitas también enfrentan desafíos similares.

Sobre la base de la larga amistad y cooperación entre ambos países, así como de los estrechos vínculos entre sus autoridades de aviación, la CAAV ha solicitado a la CAAC que instruya a los proveedores de combustible pertinentes para garantizar suministros suficientes y estables para Vietnam.

Estos proveedores incluyen Sinopec, PetroChina y China National Offshore Oil Corporation, actores clave en el suministro de combustible de aviación a los importadores vietnamitas en virtud de contratos existentes.

La autoridad de aviación vietnamita expresó su esperanza de que el apoyo de la CAAC y de los proveedores chinos de combustible ayude a las aerolíneas nacionales a mantener operaciones estables en las rutas entre ambos países, satisfaciendo así la creciente demanda de viajes y facilitando los intercambios entre pueblos./.

VNA
#China #combustible de aviación #cadenas de suministro #Oriente Medio
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