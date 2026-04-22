Ferrocarriles vietnamitas aplican IA para tarifas flexibles en trayectos cortos

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Hanoi (VNA) - El sector ferroviario de Vietnam anunció este 22 de abril la puesta en marcha de la función de “tarifa flexible” en su sistema de venta de billetes en línea, basada en inteligencia artificial (IA) y con descuentos de hasta el 35% para trayectos cortos.

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A diferencia de los programas promocionales habituales, este sistema se sustenta en datos reales de ocupación de cada asiento o litera.

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En concreto, cuando un asiento o litera es adquirido para un viaje de larga distancia (superior al 70% del recorrido), el sistema de IA detecta automáticamente la disponibilidad restante y aplica descuentos a los trayectos cortos. Estas plazas se muestran en color azul claro e incluyen el importe reducido, facilitando su identificación y selección por parte de los pasajeros.

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Con este mecanismo, dentro de un mismo vagón, los usuarios de trayectos cortos pueden acceder a tarifas más económicas.

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El programa se encuentra en fase piloto en los trenes SE5, SE6, SE7 y SE8, con vigencia hasta el 15 de mayo de 2026. Posteriormente, se evaluará su posible extensión a otros servicios ferroviarios./.

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