Feria Hung Vuong 2026 impulsa promoción comercial en provincia de Phu Tho

Phu Tho, Vietnam (VNA) – La Feria Hung Vuong 2026 abrió oficialmente sus puertas la noche del 22 de abril en la provincia vietnamita de Phu Tho, atrayendo a numerosos visitantes y empresas.

El evento, que se celebra del 22 al 28 de abril de 2026 en la ciudad de Viet Tri, constituye una actividad destacada dentro de la Fiesta de los Templos de los Reyes Hung —legendarios fundadores de la nación— y de la Semana de la Cultura y el Turismo de la Tierra Ancestral 2026.

La feria reúne cerca de 400 stands, con la participación de más de 200 empresas, cooperativas y establecimientos de producción provenientes de todo el país. Grandes marcas como Honda Vietnam, Toyota Vietnam y Piaggio Vietnam, así como unidades de 15 provincias y ciudades, participan en el evento.



En la Feria Hung Vuong (Foto: VNA)



Los productos expuestos son variados, desde bienes industriales y artesanales hasta productos OCOP (en el marco del programa «Cada comuna, un producto»), incluyendo productos agrícolas, alimentos procesados, bienes de consumo, electrodomésticos, electrónicos, moda, materiales de construcción, entre otros.



Durante la ceremonia de apertura, el director del Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Phu Tho, Tran Quang Tuan, subrayó que la feria contribuye a fortalecer los vínculos y la cooperación entre las localidades y las empresas, al tiempo que impulsa el consumo y el desarrollo del comercio y el turismo locales.



Entre los puntos destacados figuran las actividades de conexión comercial y las sesiones de venta en línea, que permiten a las empresas adoptar métodos comerciales modernos y ampliar sus mercados.



Se espera que la feria reafirme su papel como un evento clave de promoción comercial de la provincia de Phu Tho, contribuyendo a valorizar la imagen de la Tierra de los legendarios reyes fundadores y a apoyar el desarrollo socioeconómico local./.