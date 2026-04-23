Implusan a las empresas australianas a fortalecer los vínculos de inversión con Vietnam

Canberra (VNA) – El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, se reunió hoy en Canberra con Simon White, presidente del Consejo Empresarial Australia-Vietnam en Queensland (AVBCQ, en inglés), con el objetivo de impulsar los lazos comerciales y de inversión entre ambos países.





Durante el encuentro, White señaló que el AVBCQ está desarrollando tres proyectos de inversión en Vietnam: una planta de procesamiento de lana, la entrada de un fabricante de productos de panadería sin gluten y alianzas en la gestión hospitalaria.





El proyecto de lana, valorado en 80 millones de dólares australianos (57 millones de dólares estadounidenses), contempla la construcción de dos plantas en el norte y el sur del país para teñido, hilado y tejido, con una capacidad anual de entre 20 y 25 millones de kilogramos. Se prevé que alrededor del 95% de la producción se destine a la exportación, principalmente a mercados europeos.





El AVBCQ también estudia la creación de una red que conecte a los consejos empresariales australianos con países de la ASEAN, con el fin de fortalecer la cooperación empresarial en la región.





White añadió que las autoridades de Queensland, incluido el ministro estatal de Comercio, están interesadas en ampliar la relación con Vietnam. Asimismo, la ciudad de Gold Coast evalúa establecer un hermanamiento con Ciudad Ho Chi Minh.





Por su parte, Pham Hung Tam valoró positivamente las iniciativas del AVBCQ y respaldó la propuesta de crear una red comercial regional que refuerce la producción y las cadenas de suministro entre empresas australianas y de la ASEAN. En su calidad de presidente del Comité de la ASEAN en Canberra durante el primer semestre de 2026, afirmó que movilizará a diplomáticos del bloque para impulsar esta iniciativa.





El embajador también manifestó su interés en ampliar la cooperación en sectores donde Queensland tiene ventajas, como la computación cuántica, la investigación oceánica, la energía, la educación y el turismo, y expresó su confianza en que el AVBCQ seguirá desempeñando un papel clave como puente para la cooperación entre Vietnam y Queensland. /.

VNA