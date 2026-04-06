Inicia primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam de la XVI legislatura inaugura hoy su primer período de sesiones en esta capital, centrado en la elección de los altos cargos del Estado y del Legislativo para el mandato 2026-2031.



La jornada comenzó con una ceremonia solemne en la que los máximos dirigentes del Partido, del Estado y los diputados rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo.



El acto inaugural, transmitido en directo a todo el país, incluirá el discurso de apertura de Tran Thanh Man, presidente del Parlamento de la XV legislatura, seguido de una intervención estratégica del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, dirigida a los legisladores y a la población.



Durante la sesión matutina, el Consejo Electoral Nacional presentará el informe final sobre los resultados de las elecciones generales de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026–2031, además de confirmar la condición de los nuevos diputados.



El proceso de transición institucional continuará con la aprobación del número de integrantes del Comité Permanente y la elección, mediante voto secreto, del presidente de la Asamblea Nacional para el nuevo mandato. Tras la confirmación de los resultados a través del sistema electrónico, el nuevo titular del órgano legislativo prestará juramento ante la bandera nacional y el pueblo.



En la sesión vespertina, el Legislativo procederá a la elección de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional y de los miembros del Comité Permanente. Posteriormente, tras un breve receso para la primera reunión operativa del nuevo Comité Permanente, se presentarán las candidaturas para los cargos de presidente del Consejo de Asuntos Étnicos, titulares de las comisiones parlamentarias, auditor general del Estado y secretario general del Parlamento. Todos estos puestos serán sometidos a votación secreta y ratificados mediante resoluciones parlamentarias.



El primer período de sesiones de la XVI legislatura está previsto que se prolongue durante 11 días laborables y se desarrollará en dos etapas: la primera del 6 al 12 de abril y la segunda del 20 al 23 de abril. Esta estructura permitirá un análisis detallado de los asuntos de personal y de las políticas socioeconómicas que marcarán el rumbo del país durante el próximo lustro./.

VNA