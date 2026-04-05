Política

Inaugurarán mañana primer periodo de sesiones de Asamblea Nacional de XVI legislatura

La Asamblea Nacional de Vietnam inicia su nueva legislatura con una sesión inaugural en Hanoi y homenajes al Presidente Ho Chi Minh.

En una sesión del Parlamento (Fuente: VNA)
En una sesión del Parlamento (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam de la XVI legislatura se inaugurará mañana en la sede de ese órgano legislativo.

Los órganos de la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Frente de la Patria de Vietnam y las unidades pertinentes han preparado con urgencia los contenidos que se someterán a la consideración y decisión del Parlamento.

Antes de la ceremonia de apertura, a las 7:00 horas, dirigentes del Partido, del Estado, del Frente de la Patria de Vietnam y diputados de la Asamblea Nacional rendirán homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositarán ofrendas florales en el Monumento dedicado a los Héroes y Mártires.

La sesión inaugural tendrá lugar a las 8:00 horas en el Salón Dien Hong y será transmitida en directo por Televisión de Vietnam (VTV1) y la Voz de Vietnam (VOV).

El 5 de abril, la Asamblea Nacional celebró una sesión preparatoria en la que las delegaciones eligieron a sus jefes y subjefes; además, el Parlamento escuchó informes, debatió y aprobó el programa del primer período de sesiones./.

source
#Asamblea Nacional #Vietnam #primer período de sesiones
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Organización, Le Minh Hung, entrega decisión oficial del Buró Político que ratifica a Tran Phong como nuevo secretario del Comité partidista en la provincia central de Khanh Hoa para el mandato 2025-2030. (Foto: VNA)

Provincia vietnamita de Khanh Hoa consolida su dirigencia

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Organización, Le Minh Hung, entregó hoy en Hanoi la decisión oficial del Buró Político que ratifica a Tran Phong como nuevo secretario del Comité partidista en la provincia central de Khanh Hoa para el mandato 2025-2030.

La quinta Reunión de Altos Funcionarios (SOM) ASEAN-Reino Unido. (Foto: VNA)

Vietnam y Reino Unido impulsan alianza estratégica hacia nueva etapa de desarrollo

Vietnam y el Reino Unido reafirmaron su compromiso de fortalecer una cooperación sustantiva y efectiva durante la quinta Reunión de Altos Funcionarios (SOM) ASEAN-Reino Unido, celebrada del 30 al 31 de marzo en Wilton Park, donde se trazaron las líneas maestras para el período 2027-2031 bajo la coordinación de la nación indochina.