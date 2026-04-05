Inaugurarán mañana primer periodo de sesiones de Asamblea Nacional de XVI legislatura

Hanoi (VNA)- El primer período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam de la XVI legislatura se inaugurará mañana en la sede de ese órgano legislativo.



Los órganos de la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Frente de la Patria de Vietnam y las unidades pertinentes han preparado con urgencia los contenidos que se someterán a la consideración y decisión del Parlamento.



Antes de la ceremonia de apertura, a las 7:00 horas, dirigentes del Partido, del Estado, del Frente de la Patria de Vietnam y diputados de la Asamblea Nacional rendirán homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositarán ofrendas florales en el Monumento dedicado a los Héroes y Mártires.



La sesión inaugural tendrá lugar a las 8:00 horas en el Salón Dien Hong y será transmitida en directo por Televisión de Vietnam (VTV1) y la Voz de Vietnam (VOV).



El 5 de abril, la Asamblea Nacional celebró una sesión preparatoria en la que las delegaciones eligieron a sus jefes y subjefes; además, el Parlamento escuchó informes, debatió y aprobó el programa del primer período de sesiones./.

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