Medio ambiente

Tormentas con granizo y fuertes vientos dejan 13 víctimas y graves daños en norte de Vietnam

Fuertes tormentas en el norte de Vietnam causan 4 muertos, 9 heridos y graves daños en viviendas, cultivos e infraestructura, según autoridades.

Localidades de la provincia de Lao Cai sufrieron una fuerte tormenta que provocó la caída de numerosos árboles y el derrumbe de los tejados de cientos de casas. (Foto: VNA)
Localidades de la provincia de Lao Cai sufrieron una fuerte tormenta que provocó la caída de numerosos árboles y el derrumbe de los tejados de cientos de casas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Fuertes tormentas acompañadas de granizo, vendavales y descargas eléctricas azotaron varias provincias del norte de Vietnam y dejaron hasta las 17:30 horas del 30 de marzo un saldo de cuatro fallecidos y nueve heridos, además de causar cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el Departamento de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres Naturales, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, dos de las víctimas mortales murieron tras ser alcanzadas por rayos en las provincias de Tuyen Quang y Son La. En Quang Ninh, otras dos personas fallecieron cuando una embarcación se volcó debido a los fuertes vientos generados por la tormenta.

Los heridos se registraron en Lao Cai (seis), Lang Son (uno), Thai Nguyen (uno) y Hanoi (uno).

Las inclemencias del tiempo provocaron además el derrumbe de 13 viviendas y daños, principalmente por desprendimiento de techos, en otras 6.551 casas en provincias como Cao Bang, Lao Cai, Tuyen Quang, Lang Son, Phu Tho, Thai Nguyen y Son La.

En el sector agrícola, el temporal afectó unas 35 hectáreas de arroz y 181,8 hectáreas de cultivos, árboles frutales y plantas anuales en distintas localidades. Asimismo, 68,1 hectáreas de plantaciones forestales resultaron dañadas, mientras que alrededor de 1.280 aves de corral murieron.

Las tormentas también impactaron la infraestructura local, causando daños en 172 construcciones auxiliares, 34 escuelas, 22 casas culturales comunitarias y tres sedes de organismos públicos. Además, 21 postes eléctricos en Lao Cai, Thai Nguyen y Son Lafueron derribados y dos estaciones transformadoras en Hanoi resultaron dañadas.

Tras el fenómeno meteorológico, las autoridades locales activaron de inmediato labores de emergencia, brindaron apoyo a las familias afectadas y movilizaron fuerzas para ayudar a la población a superar las consecuencias del desastre y restablecer la vida cotidiana, mientras continúan evaluando las pérdidas.

El Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico advirtió que entre la noche del 31 de marzo y el 1 de abril el norte del país podría verse influido por una débil masa de aire frío. Este fenómeno, al interactuar con el aire cálido predominante, podría favorecer la formación de tormentas intensas acompañadas de granizo, rayos y fuertes ráfagas de viento, especialmente en las zonas montañosas del norte y la región centro-norte.

Ante esta situación, las autoridades meteorológicas recomiendan a la población seguir atentamente los boletines del tiempo, evitar actividades al aire libre durante tormentas y reforzar las viviendas para reducir posibles daños.

El Departamento de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres Naturales mantiene vigilancia permanente las 24 horas para monitorear la evolución del clima y transmitir alertas oportunas a las localidades, con el fin de apoyar la adopción de medidas de prevención y respuesta./.

VNA
#Tormentas #norte de Vietnam #daños
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