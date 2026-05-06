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Difusión de la identidad cultural vietnamita en el espacio digital

Vietnam impulsa su identidad cultural en el entorno digital con tecnología e innovación, pero enfrenta desafíos por contenidos distorsionados en internet.

Una actuación en el marco del programa artístico para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026. (Foto: VNA)
Una actuación en el marco del programa artístico para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El vertiginoso avance de la tecnología está dando un nuevo impulso al patrimonio cultural de Vietnam, permitiendo que valores que antes permanecían confinados en museos lleguen hoy a un público mucho más amplio a través de obras creativas de artistas, comunidades e individuos.

​Sin embargo, junto a estos avances positivos, el auge de contenidos distorsionados o engañosos en internet supone un riesgo para la preservación de la identidad cultural nacional.

Mantener la identidad cultural natural

En un contexto de profunda integración internacional, la identidad cultural actúa tanto como un "escudo" frente a la asimilación como un rasgo que define la imagen de una nación. Por ello, proteger y promover los valores culturales únicos de Vietnam se ha convertido en una tarea urgente, especialmente en un entorno digital cada vez más complejo.

​En los últimos años, el sector cultural vietnamita ha evolucionado más allá de los enfoques tradicionales de preservación hacia un ecosistema más dinámico que integra creatividad, digitalización y tecnología. Este cambio se ha visto reforzado por la Resolución n.º 57-NQ/TW del Buró Político, centrada en el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la transformación digital nacional, que reconoce la tecnología como un motor clave para el desarrollo cultural.

​La expansión de las plataformas digitales ha democratizado la producción cultural, permitiendo que no solo artistas e intelectuales, sino también ciudadanos comunes, participen en este ámbito. Como resultado, numerosos productos con una fuerte identidad cultural han alcanzado gran popularidad tanto dentro como fuera del país. Videos musicales como «Bac Bling» de Hoa Minzy, «Phu Dong Thien Vuong» de Duc Phuc y «See Tinh» de Hoang Thuy Linh han captado millones de visualizaciones, mostrando la identidad vietnamita a través de un lenguaje creativo contemporáneo.

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Los expertos afirman que los valores culturales deben definirse con claridad y comunicarse eficazmente a través de la educación y los medios de comunicación para aumentar la conciencia pública. (Foto: VNA)

Los grandes eventos nacionales, como las celebraciones del 50.º aniversario de la reunificación y el 80.º aniversario de la fundación del país el año pasado, también han incorporado tecnologías avanzadas para destacar los valores culturales tradicionales, generando experiencias inmersivas y emocionalmente impactantes que conectan profundamente con el público. En este sentido, la tecnología se consolida cada vez más como una “autopista” que enlaza pasado y presente, permitiendo redescubrir y valorar el patrimonio desde nuevas perspectivas.

​A pesar de estos logros, persisten desafíos importantes. El entorno digital sigue dando cabida a contenidos sensacionalistas, provocadores o incluso distorsionadores de hechos históricos. Este tipo de material, a menudo impulsado por la búsqueda de popularidad y por una limitada conciencia cultural y legal, puede afectar negativamente a la percepción pública y a los valores sociales. En casos más graves, las autoridades han tenido que intervenir para retirar contenidos perjudiciales y sancionar las infracciones.

Mejorar la "inmunidad" cultural de la comunidad

Frente a estos retos, es fundamental reforzar tanto la alfabetización digital como la conciencia cultural de la población. Los expertos subrayan que la construcción de una “resiliencia cultural” debe comenzar desde la educación, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Fomentar el orgullo nacional, el conocimiento cultural y un comportamiento responsable en línea contribuirá a definir cómo las personas interactúan y participan en el entorno digital.

​Nguyen Thi Tuyet Nhung, del Colegio de Cultura y Artes Viet Bac, señaló que la educación en la era digital debe ir más allá de la formación profesional e incluir la autonomía cultural, la alfabetización informacional y un sólido sentido de responsabilidad hacia la preservación de la identidad nacional. Asimismo, aboga por integrar las humanidades digitales, la ética de los medios y los estudios culturales en los planes de estudio, desde la educación general hasta la superior, con el fin de dotar a los estudiantes tanto de competencias tecnológicas como de una sólida base humanística.

​Además, destacó que una mayor implicación de la comunidad de humanidades y ciencias sociales resulta clave para orientar el desarrollo de la identidad cultural en el entorno digital.

​Los valores culturales deben definirse con claridad y comunicarse de forma eficaz a través de la educación y los medios para reforzar la conciencia pública. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer los marcos regulatorios y los códigos de conducta para prevenir la difusión de contenidos perjudiciales, sin dejar de fomentar las aportaciones creativas que promuevan la identidad cultural vietnamita./.

VNA
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