Cultura-Deporte

Premier vietnamita pide impulsar el desarrollo integral de la cultura, el deporte y el turismo

El primer ministro de Vietnam impulsa reformas en cultura y turismo para alcanzar 25 millones de visitantes internacionales en 2026.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió este 25 de abril una reunión con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo para evaluar la ejecución de las tareas asignadas, con especial atención a la implementación de la Resolución 80 del Buró Político y de las resoluciones de la Asamblea Nacional sobre el desarrollo cultural, así como para examinar propuestas y definir orientaciones para el futuro.

En la cita participaron la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra y representantes de distintos ministerios y organismos. Durante el encuentro, los delegados revisaron los resultados del programa de trabajo de 2026, centrados en la aplicación de la Resolución del XIV Congreso del Partido, la Resolución 80-NQ/TW sobre cultura y la Resolución 57-NQ/TW relativa a ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, junto con otras directrices del Partido y el Estado.

Según los informes presentados, el sector ha registrado avances significativos. El sistema institucional y las políticas se han ido perfeccionando, lo que ha permitido desbloquear recursos para el desarrollo. El patrimonio cultural continúa siendo preservado y promovido, mientras que el deporte de alto rendimiento mantiene resultados positivos, con un 38,2% de la población practicando ejercicio físico de forma regular.

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Por su parte, el turismo sigue destacando, con la llegada de 21,5 millones de visitantes internacionales en 2025 y unos ingresos estimados de alrededor de un billón de dongs (unos 38 mil millones de dólares).

En paralelo, se han logrado progresos en la transformación digital, con la finalización de cuatro bases de datos sectoriales y el desarrollo inicial de una plataforma digital nacional de turismo. La reforma administrativa también ha avanzado mediante la descentralización de procedimientos y la reducción de condiciones de negocio y costos de cumplimiento.

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El primer ministro Le Minh Hung habla en el evento. (Fuente: VNA)

​No obstante, el jefe de Gobierno advirtió sobre diversas limitaciones, como el retraso en la ejecución de algunas tareas, la falta de marcos legales en áreas clave como las industrias culturales y la insuficiente aplicación de la ciencia y la tecnología.

Asimismo, señaló que el deporte de alto nivel aún presenta brechas frente a otros países de la región y del mundo, mientras que el turismo y las industrias culturales no han explotado plenamente su potencial. A ello se suman desafíos relacionados con la calidad de los recursos humanos y el riesgo de pérdida de valores culturales tradicionales.

Ante este panorama, el Primer Ministro instó a promover un cambio profundo en la mentalidad y en los métodos de trabajo, orientando la gestión hacia un enfoque de servicio y desarrollo. Subrayó la necesidad de perfeccionar el marco institucional, acelerar la elaboración de normativas y reforzar la transformación digital, con el objetivo de completar las bases de datos nacionales en el segundo trimestre de 2026.

En materia de turismo, reiteró la meta de consolidarlo como un sector económico clave, con el objetivo de alcanzar 25 millones de visitantes internacionales y 150 millones de turistas nacionales en 2026. También abogó por la adopción de soluciones innovadoras que permitan aprovechar el posicionamiento de Vietnam como destino seguro, garantizando al mismo tiempo un mayor valor añadido dentro del país.

El dirigente también ordenó acelerar la elaboración de decretos y proyectos relacionados con la prensa, los derechos de autor y las políticas sectoriales, así como estudiar la creación de una Ley de Industrias Culturales y la incorporación de indicadores estadísticos específicos para este ámbito.

​Al cierre de la reunión, el Primer Ministro subrayó la necesidad de actuar con mayor determinación y eficacia, reafirmando el papel de la cultura, el deporte y el turismo como pilares fundamentales, motor interno y fuente de poder blando del país, en contribución al crecimiento económico y a la mejora de la calidad de vida de la población./.

VNA
#primer ministro #Resolución 80 #cultura
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