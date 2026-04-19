Visita del máximo dirigente de Vietnam a China impulsa la cooperación científica y ambiental

Beijing (VNA) – La reciente visita de Estado a China del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, no solo fortaleció las relaciones políticas, sino que también generó un impulso práctico para la cooperación en ciencia, educación y desarrollo sostenible entre ambos países.



Así lo evaluó el profesor Liu Shuming, decano de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Tsinghua, al hablar con la Agencia Vietnamita de Noticias sobre el discurso de To Lam en esa institución.



Liu Shuming expresó que se sintió “profundamente inspirado”, especialmente por los contenidos relacionados directamente con el sector ambiental.



Señaló que el énfasis del líder vietnamita en los factores ambientales dentro de la cooperación bilateral es digno de destacar, ya que refleja una visión a largo plazo alineada con las tendencias globales de desarrollo sostenible.



“Al trabajar en la protección ambiental, me siento especialmente alentado de que este tema haya sido claramente destacado en la orientación de cooperación entre Vietnam y China”, subrayó.



Asimismo, valoró altamente la descripción de las relaciones bilaterales mediante la imagen de “montañas que se tocan, ríos que se abrazan”, destacando que esta expresión es “muy auténtica, rica en emociones y refleja con precisión la realidad de la amistad tradicional”.



En particular, resaltó los “tres pilares” de cooperación planteados por To Lam: tomar la cooperación sustantiva como base, la ciencia y la innovación tecnológica como motor, y la juventud como puente.



Según el profesor chino, estas orientaciones son “altamente relevantes para la educación y la investigación científica, y constituyen una base importante para promover la cooperación entre las instituciones educativas y de investigación de ambos países”.



En cuanto a direcciones concretas de cooperación entre universidades, identificó tres áreas principales: formación de recursos humanos; investigación científica, especialmente en el ámbito ambiental; e intercambios entre pueblos, en particular entre las generaciones jóvenes.



Indicó que las universidades chinas, incluida Tsinghua, están dispuestas a acoger a estudiantes vietnamitas tanto en programas de larga duración como en intercambios a corto plazo. Además, ambas partes pueden desarrollar programas de formación conjunta para mejorar la calidad de los recursos humanos.



Añadió que Vietnam y China, como países en desarrollo, enfrentan desafíos similares como la contaminación ambiental, el cambio climático y los desastres naturales. China ha logrado avances significativos en la mejora de la calidad ambiental durante los últimos 40 años, incluyendo mejoras notables en la calidad del aire en Beijing y del agua en varias cuencas fluviales en años recientes, experiencias que pueden ser útiles para Vietnam.



“Dado que Vietnam tiene una gran demanda de control de la contaminación, mejora ambiental y respuesta a fenómenos como las inundaciones, ambos países pueden implementar plenamente proyectos conjuntos de investigación para abordar estos desafíos”, afirmó.



El impulso de los intercambios de estudiantes, profesores y programas académicos contribuirá a construir una base social sólida para las relaciones bilaterales, añadió.



Liu Shuming consideró que la visita de Estado de To Lam a China creó una “atmósfera de cooperación positiva, abierta y sustantiva”, al tiempo que abrió nuevas oportunidades de colaboración entre las instituciones educativas y de investigación de ambos países.



Con una base de amistad tradicional y orientaciones claras en áreas clave como ciencia y tecnología, medio ambiente y formación de recursos humanos, Vietnam y China tienen plena capacidad para elevar su cooperación a un nivel superior, contribuyendo de manera práctica al desarrollo sostenible de cada país y de la región, concluyó./.

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