Vietnam promueve estrategia de asuntos étnicos

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Hanoi aprueba ajustes de inversión para seis grandes proyectos clave
El Consejo Popular de Hanoi de la XVII legislatura, mandato 2026-2031, aprobó y ajustó las políticas de inversión de seis proyectos de gran importancia durante el segundo período de sesiones celebrado recientemente.
Ciudad de Hai Phong encabeza el índice de reforma administrativa en Vietnam
En Vietnam, 19 de las 34 localidades registraron un Índice de Reforma Administrativa superior al promedio nacional; todas las localidades obtuvieron un Índice de Reforma Administrativa superior al 80 %.
Vietnam ofrece revisiones médicas y exámenes periódicos gratuitos para sus ciudadanos
El Primer Ministro solicita garantizar que, para finales de 2026, todos los ciudadanos reciban revisiones médicas periódicas gratuitas.
Inversión de Vietnam en el exterior aumenta 2,3 veces en los primeros cuatro meses de 2026
La inversión total vietnamita en el extranjero, que incluye nuevos proyectos y ajustes de capital, alcanzó los 713,9 millones de USD entre enero y abril de 2026, lo que representa un incremento de 2,3 veces en comparación con el mismo periodo del año anterior.
IED de Vietnam alcanza los 18,24 mil millones de dólares en cuatro meses de 2026
Hasta el 27 de abril de 2026, la inversión extranjera total (IED) registrada en Vietnam alcanzó los 18,24 mil millones de dólares, lo que supone un incremento del 32% en comparación con el mismo período del año anterior.
Llegadas internacionales a Vietnam alcanzan 8,8 millones en primer cuatrimestre de 2026
En los primeros cuatro meses de 2026, Vietnam recibió 8,8 millones de visitantes internacionales, un aumento interanual del 14,6% y la cifra más alta registrada para este período hasta la fecha.
Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo
Tras 51 años de la liberación del Sur y la reunificación del país (30 de abril de 1975), Vietnam ha alcanzado notables avances en su desarrollo socioeconómico. Su Producto Interno Bruto ha mantenido un crecimiento sostenido, superando los 514 mil millones de dólares en 2025, lo que lo posiciona entre las 32 economías más grandes del mundo y como la cuarta mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Comercio exterior de Vietnam aumentó 24,2% en primeros cuatro meses de 2026
Durante los primeros cuatros meses de 2026, el comercio exterior de Vietnam alcanzó una cifra estimada de 344,17 mil millones de USD, lo que representa un aumento del 24,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De este total, las exportaciones crecieron un 19,7% y las importaciones un 28,7%. La balanza comercial de mercancías registró un déficit de 7,11 mil millones de USD.
Provincia de Lam Dong inicia construcción de aeropuerto de Phan Thiet
El 27 de abril de 2026, el Comité Popular de la provincia de Lam Dong, en coordinación con Sun Group, celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto del aeropuerto de Phan Thiet, categoría de aviación civil.
Resolución No. 80-NQ/TW: Algunos objetivos para el desarrollo cultural hasta 2030
El 7 de enero de 2026, en nombre del Buró Político, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. La Resolución se emitió en el contexto en que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con requisitos cada vez más altos para un crecimiento rápido y sostenible, estrechamente vinculando la economía, la política, la sociedad con la cultura y las personas.
Vietnam en la lista de los "52 lugares para visitar en 2026"
El New York Times incluye a Vietnam en su lista de los “52 lugares para visitar en 2026”. Destacan a Phu Quoc y su teleférico Hon Thom como símbolos del creciente turismo vietnamita.
Máximo dirigente de Vietnam: Los trabajadores deben vivir en condiciones cada vez mejores
El 27 de abril de 2026, con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30/4/1975 - 30/4/2026) y del Día Internacional de los Trabajadores (1/5), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó y dialogó con obreros y empleados de Ciudad Ho Chi Minh.
Campaña histórica de Ho Chi Minh: el culmen de la guerra revolucionaria de Vietnam
La Campaña Ho Chi Minh, que tuvo lugar del 26 al 30 de abril de 1975, fue el pináculo de la victoria en la guerra revolucionaria vietnamita y creó las páginas doradas más brillantes en la historia de la resistencia del pueblo vietnamita contra los invasores extranjeros.
Crece inversión de Vietnam al exterior en primer trimestre de 2026
La inversión de Vietnam al exterior alcanzó 619,9 millones de dólares en el primer trimestre del año, 2,6 veces más que el mismo lapso de 2025.
Festival del templo de reyes Hung: Convergencia del patriotismo y fuerza de unidad nacional
Durante miles de años, el Festival del templo de los reyes Hung se ha considerado como una festividad importante que refleja la identidad cultural única del pueblo vietnamita, expresa la filosofía de “Al beber agua, se recuerda el manantial” y honra las contribuciones de los Reyes Hung a la fundación y defensa del país.
Hanoi entre las 25 ciudades más interesantes del mundo en 2026
Hanoi, donde el encanto ancestral convive con el ritmo de vida moderno, ha sido clasificada en el puesto 25 de la lista de la revista Time Out (Reino Unido) de las 50 ciudades más interesantes del mundo para vivir y explorar en 2026, lo que reafirma el creciente atractivo de la capital vietnamita en el mapa turístico mundial.
Lista de 20 bases nacionales de datos de Vietnam
Vietnam desplegará 20 bases nacionales de datos, de acuerdo con la Decisión No. 11/2026/QD-TTg, emitida el 28 de marzo de 2026 por el Primer Ministro.
Impulsan el desarrollo de la cultura vietnamita con identidad nacional
En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el secretario general del Partido To Lam firmó la Conclusión n.º 18-KL/TW (2 de abril de 2026), que resume el segundo pleno del Comité Central del XIV mandato sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, la deuda pública y la inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, orientado a alcanzar un objetivo de crecimiento de “dos dígitos”. El Comité Central de Partido exhorta a implementar con eficacia las resoluciones, priorizando la construcción de una cultura vietnamita avanzada, con identidad nacional y basada en valores nacionales, culturales y familiares.
Vietnam prioriza la modernización del sistema educativo nacional
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam firmó la Conclusión N.º 18-KL/TW, que sintetiza los resultados del segundo Pleno del Comité Central del XIV mandato y traza orientaciones para el desarrollo socioeconómico en el período 2026–2030, con el objetivo de lograr un crecimiento de “dos dígitos”, poniendo énfasis en la modernización del sistema educativo, la mejora de la calidad de la formación y la atracción del talento.
Vietnam se centra en el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital
El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam solicita que se continúe aplicando de manera enérgica y eficaz las resoluciones y conclusiones, centrándose en las tareas clave, especialmente el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.