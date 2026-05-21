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Vietnam promueve estrategia de asuntos étnicos

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió la Directiva N.º 19/CT-TTg, el 12 de mayo de 2026, sobre la implementación de la Estrategia de Asuntos Étnicos hasta 2030, con visión a 2045, la cual establece numerosas tareas y soluciones clave destinadas a promover el desarrollo integral en las zonas montañosas y pobladas por minorías étnicas.

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VNA
#minorías étnicas #Estrategia de Asuntos Étnicos
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