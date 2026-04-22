Visita del líder vietnamita a China marca un nuevo hito en las relaciones bilaterales

Hanoi (VNA) - La reciente visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, tras la consolidación del liderazgo del país indochino, constituyó un acontecimiento de relevancia histórica que impulsa los vínculos bilaterales hacia una nueva etapa de desarrollo, afirmó el embajador de Beijing en Hanoi, He Wei.

Durante una rueda de prensa celebrada el 21 de abril, el diplomático subrayó que la visita coincidió con el primer aniversario del viaje a Vietnam del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, lo que refleja la continuidad y la profundidad de las relaciones entre ambos Partidos y Estados.

Asimismo, destacó que la elección de China como primer destino tras la asunción de los nuevos cargos de liderazgo en Vietnam evidencia la alta prioridad que Hanoi concede a sus relaciones con Beijing en su política exterior.

En cuanto a los resultados, He Wei señaló avances significativos en tres ámbitos clave. En primer lugar, el fortalecimiento de la confianza política mediante intercambios de alto nivel que definieron orientaciones estratégicas para la nueva etapa. La Declaración Conjunta reafirma el objetivo de construir una “Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China” a un nivel más elevado.

​En segundo término, se impulsó la cooperación sustantiva con la firma de más de 30 acuerdos en áreas como economía, justicia, seguridad pública y cadenas de suministro. La delegación vietnamita también desarrolló una intensa agenda de trabajo en diversas localidades chinas, reforzando la coordinación entre ministerios, sectores y territorios de ambos países.

​

En el plano multilateral, ambas partes reiteraron su compromiso con la paz, la cooperación y el desarrollo, así como su rechazo al unilateralismo y al proteccionismo comercial, y su apoyo a iniciativas globales para enfrentar desafíos comunes.

El embajador también destacó hitos relevantes del viaje, como la visita a la Nueva Área de Xiong’an -primera vez que un jefe de Estado extranjero lo hace- y un recorrido de más de 2.500 kilómetros en tren de alta velocidad, que permitió a la delegación vietnamita conocer de primera mano los avances de China en infraestructura y modernización.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Al evaluar la evolución reciente de los lazos bilaterales, He Wei afirmó que, desde la visita de Xi Jinping a Vietnam, las relaciones han experimentado una “aceleración integral”. Los intercambios de alto nivel se han intensificado y la cooperación económica ha arrojado resultados notables: el comercio bilateral en 2025 rozó los 300 mil millones de dólares, un 13,7% más que en 2024.

China se mantiene como el mayor socio comercial de Vietnam, mientras que este último es su principal socio dentro de la Asociación de Naciones el Sudeste Asiático (ASEAN) y el cuarto a nivel mundial.

Ambos países están ampliando su cooperación hacia sectores emergentes como la inteligencia artificial, la energía verde y la economía digital, al tiempo que avanzan en la conectividad de infraestructuras, especialmente en proyectos ferroviarios como la línea Lao Cai–Hanoi–Hai Phong.

Finalmente, He Wei subrayó que, en un contexto global marcado por la volatilidad, una relación estable y una cooperación estrecha entre Vietnam y China resultan esenciales para la paz y el desarrollo. Expresó además su confianza en que los vínculos bilaterales continuarán fortaleciéndose, generando beneficios tangibles para ambos pueblos y contribuyendo a la estabilidad regional y global./.