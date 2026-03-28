Vietnam prioriza desarrollo de tecnologías estratégicas para resolver problemas prácticos

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, subrayó hoy que el avance tecnológico no puede ser un fin en sí mismo, sino que debe diseñarse específicamente para abordar los desafíos reales y las misiones políticas del país.



Al presidir la segunda sesión del año del Comité directivo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06, destinado al desarrollo de aplicaciones para datos de población, identificación y autenticación electrónica, el premier evaluó los resultados obtenidos en la digitalización nacional y la reforma administrativa.



Destacó que el ecosistema científico-tecnológico de Vietnam ha experimentado cambios positivos. Entre los hitos recientes se encuentran la inauguración del Centro Espacial de Vietnam y el inicio de la construcción de la primera planta de fabricación de chips semiconductores en suelo nacional. Asimismo, empresas locales han logrado dominar hasta el 65% de las tecnologías centrales en áreas críticas como cámaras de Inteligencia Artificial (IA), redes 5G y vehículos aéreos no tripulados (UAV).



En cuanto a la infraestructura digital, Vietnam ha alcanzado una cobertura de red 5G del 91,9% de la población con más de 22,4 millones de suscriptores. Además, se han puesto en marcha múltiples centros de datos de gran escala y se han invertido en más de 4.200 unidades de procesamiento GPU para potenciar la IA.



Estos avances han impulsado la economía digital. Solo en el primer trimestre de 2026, el número de empresas de tecnología digital aumentó en 1.394 entidades, y las exportaciones del sector alcanzaron los 45 mil millones de dólares, un crecimiento del 32,2% respecto al año anterior.



El Proyecto 06 ha mostrado resultados tangibles al integrar más de 16 millones de datos de organizaciones socio-políticas y limpiar bases de datos críticas como las de tierras (61 millones) y estado civil (146,6 millones).



En la reunión. (Fuente: VNA)

La plataforma VneID ya ofrece 50 utilidades digitales, incluyendo herramientas específicas para los procesos electorales de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares. En materia administrativa, se ha logrado simplificar el 90,3% de los trámites y el 83,2% de las condiciones comerciales, elevando la calidad de los servicios públicos en línea.



Pese a estos logros, el primer ministro Pham Minh Chinh señaló con franqueza diversas deficiencias: la conciencia sobre la importancia de la digitalización aún es limitada en algunos sectores, la implementación es lenta en ciertas localidades, la inversión se encuentra dispersa y existe una escasez de recursos humanos especializados. El jefe del gobierno advirtió sobre la falta de una supervisión rigurosa y la persistencia de trámites burocráticos que frenan el dinamismo tecnológico.



De cara al futuro, el gobierno se enfocará en implementar el Programa de desarrollo de tecnologías estratégicas, priorizando semiconductores, IA y computación en la nube.



Pham Minh Chinh ordenó a los ministerios perfeccionar las políticas de incentivos para atraer a grandes corporaciones tecnológicas globales y acelerar la creación de leyes que se ajusten a la realidad del desarrollo tecnológico.



También se instruyó la elaboración de planes de acción para el periodo 2026-2030, alineados con la Estrategia nacional de transformación digital hacia 2035.



En el ámbito de la seguridad, el primer ministro exigió medidas estrictas para proteger la soberanía nacional en el ciberespacio, combatir la desinformación y eliminar prácticas como el comercio ilegal de datos personales o las cuentas bancarias no verificadas.



Hizo un llamado a fortalecer el modelo de cooperación entre el Estado, las escuelas y las empresas para formar a la próxima generación de ingenieros, con la meta de que la ciencia y la tecnología impulsen un crecimiento económico de dos dígitos y lleven a Vietnam hacia una era de prosperidad y bienestar social./.