Titular del Legislativo vietnamita se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

Roma (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo el 11 de abril (hora local) en el Vaticano un encuentro con el Papa León XIV, en el marco de una agenda orientada a consolidar y elevar las relaciones entre el país asiático y la Santa Sede.

Durante la reunión, el titular del Legislativo expresó su agradecimiento por la cálida acogida dispensada por el Pontífice a la delegación vietnamita de alto nivel. Asimismo, transmitió sus saludos, sus mejores deseos de salud y sus felicitaciones al Papa con motivo de la Pascua de 2026.

El dirigente vietnamita destacó los sentimientos positivos que el Papa y la Santa Sede han dedicado al pueblo de Vietnam, y valoró sus mensajes de paz, así como sus aportes a la promoción de la paz, la justicia social, la protección del medio ambiente y la atención a las personas desfavorecidas, subrayando que estos valores coinciden con las aspiraciones del pueblo vietnamita en su proceso de construcción y defensa nacional.

Compartió los resultados de su visita a la Arquidiócesis de Hanoi el pasado 5 de abril, y puso de relieve los avances sustantivos en las relaciones entre Vietnam y la Santa Sede en los últimos años, desde los contactos de alto nivel hasta el establecimiento de la Oficina del Representante Residente de la Santa Sede en Vietnam, así como el desarrollo estable de la vida religiosa de la comunidad católica vietnamita.

Destacó el funcionamiento eficaz del Grupo de Trabajo Conjunto y expresó su confianza en que la 13ª reunión de este mecanismo contribuya al proceso hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre ambas partes.

Subrayó su interés en que la Santa Sede continúe fortaleciendo la comprensión mutua y la confianza, con el objetivo de llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo, en beneficio de ambos pueblos y de la paz y prosperidad mundial.

Reiteró que el Partido y el Estado de Vietnam crean siempre condiciones favorables para que los católicos vivan “una buena vida temporal y una vida religiosa ejemplar”, acompañando a la nación en su desarrollo.

Asimismo, señaló que numerosos dignatarios, religiosos y fieles católicos han sido elegidos en las elecciones a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031. Añadió que la Asamblea Nacional continúa perfeccionando el sistema legal para garantizar condiciones favorables al desarrollo de las religiones, incluida la católica.

En esta ocasión, Tran Thanh Man transmitió los saludos y la invitación oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, al Papa León XIV para realizar una visita oficial a Vietnam.

Por su parte, el Papa León XIV agradeció los gestos de Vietnam y expresó su aprecio por el país y su pueblo, al tiempo que manifestó su deseo de visitar Vietnam en un futuro próximo.

Valoró la visita del presidente de la Asamblea Nacional, realizada pocos días después de su reelección, como un hito relevante para el fortalecimiento del entendimiento bilateral.

También compartió información sobre la situación del catolicismo en Vietnam y destacó la presencia de la estatua de Nuestra Señora de La Vang vestida con ao dai (traje tradicional de mujeres vietnamitas) en los jardines del Vaticano como símbolo del vínculo con la nación sudesteasiática.

Asimismo, agradeció a las autoridades vietnamitas por facilitar el funcionamiento de la Oficina del Representante Residente de la Santa Sede en el país.

Ese mismo día, Tran Thanh Man también mantuvo un encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y su esposa posan junto al secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en el marco del intercambio de obsequios oficiales. (Foto: VNA)

Durante la reunión, el dirigente parlamentario valoró los contactos y el intercambio de delegaciones de alto nivel de los últimos tiempos, que han contribuido a consolidar la confianza y a sentar bases para el desarrollo a largo plazo de las relaciones bilaterales.

Propuso continuar impulsando el intercambio de delegaciones, la implementación efectiva del Grupo de Trabajo Conjunto y el fortalecimiento del papel de la Oficina del Representante Residente de la Santa Sede en Vietnam.

Asimismo, instó a la Santa Sede a alentar a la Iglesia católica vietnamita a seguir la orientación de “honrar a Dios y amar a la patria”, acompañando al pueblo en la construcción nacional.

En esta ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional trasladó la invitación de los dirigentes vietnamitas al cardenal Pietro Parolin para visitar Vietnam.

El secretario de Estado del Vaticano felicitó a Vietnam por la celebración exitosa del XIV Congreso Nacional del Partido, así como por las recientes elecciones y la conformación de nuevos dirigentes.

Valoró positivamente los logros de desarrollo del país y su política religiosa abierta, y recordó una carta del Papa Francisco a la comunidad católica vietnamita en la que se subraya que “un buen católico es también un buen ciudadano”. Asimismo, expresó su impresión por la atención del Estado vietnamita hacia los grupos vulnerables.

El cardenal Pietro Parolin valoró el fortalecimiento continuo de las relaciones entre Hanoi y el Vaticano y expresó su deseo de realizar próximamente una visita oficial a Vietnam, con el fin de conocer de primera mano los cambios del país y la vida de la comunidad católica local./.