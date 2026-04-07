Nuevo primer ministro de Vietnam promete un Gobierno al servicio del pueblo

Hanoi (VNA) - El recién electo primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se comprometió hoy a liderar un Gobierno moderno, constructivo y enfocado en atender las necesidades del pueblo, en su discurso tras la ceremonia de toma de posesión.

Le Minh Hung destacó que este nuevo mandato abre una etapa histórica que exige al país no solo consolidar su desarrollo, sino dar un salto hacia un crecimiento más rápido, sostenible y con mayor integración internacional, asegurando el bienestar del pueblo.

Reafirmó su compromiso absoluto con la Patria, el pueblo y la Constitución, y su fidelidad al camino trazado por el Partido y el Presidente Ho Chi Minh.

El Primer Ministro señaló cinco prioridades clave para su mandato: construir un gobierno moderno, innovador y cercano a la ciudadanía; gestionar la economía con alto crecimiento y sostenibilidad; operar de manera eficiente el aparato administrativo bajo un nuevo modelo; consolidar un gobierno unido y coordinado; y garantizar la integridad, disciplina y responsabilidad de la gestión pública.

En cuanto a la modernización del Gobierno, destacó la necesidad de reformar y simplificar la normativa, reducir trámites burocráticos, eliminar obstáculos y liberar recursos sociales, fortaleciendo la eficiencia y efectividad del aparato estatal. Se plantea un crecimiento del Producto Interno Bruto promedio superior al 10% anual para 2026-2031, impulsado por la ciencia, la innovación y la transformación digital. Asimismo, se reforzará el rol del Estado en la economía, mientras que el sector privado será un motor esencial, garantizando oportunidades equitativas para todas las localidades, empresas y ciudadanos.

El Primer Ministro también puso énfasis en la inversión en las personas como base de un futuro sostenible. Se priorizará la educación de calidad, la formación de capital humano y la atracción de talento, así como el fortalecimiento de la salud pública y de la atención comunitaria, garantizando el acceso de todos a servicios médicos de calidad. Paralelamente, se promoverá la cultura como pilar de identidad nacional y se reforzará la defensa, la seguridad y la proyección internacional de Vietnam.

Sobre el funcionamiento del aparato estatal, recordó que desde el 1 de julio de 2025 se puso en funcionamiento la administración local de dos niveles. El Gobierno impulsará la descentralización, fortalecerá las capacidades de los funcionarios locales y transformará la administración de un enfoque de control a uno de servicio e innovación. La satisfacción de la población y de las empresas se tomará como indicador del éxito del aparato administrativo.

Le Minh Hung resaltó además la importancia de un Gobierno unido, coordinado y cercano a la sociedad, promoviendo la coordinación entre Gobierno, Partido, Asamblea Nacional, Frente de la Patria y organizaciones sociales, garantizando la unidad, transparencia y efectividad del poder estatal.

Reiteró que la integridad, la disciplina y la responsabilidad son esenciales para generar confianza en el pueblo, y prometió reforzar la lucha contra la corrupción, motivando al personal a actuar con responsabilidad en beneficio común.

Citando las palabras del Presidente Ho Chi Minh: “Nuestro Gobierno es un Gobierno del pueblo, con un solo objetivo: servir al interés del pueblo”, el Primer Ministro ratificó su compromiso de trabajar junto con ministerios y autoridades locales para llevar a Vietnam hacia una etapa de desarrollo acelerado, prosperidad y bienestar.

Tras la ceremonia, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entregó un ramo de flores en señal de felicitación al nuevo jefe del Ejecutivo./.