Hanoi (VNA)- Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Organización y diputado de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, fue elegido primer ministro de Vietnam para el mandato 2026 – 2031, durante el primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura.



A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) les presenta la biografía resumida del primer ministro Le Minh Hung.



- Día de nacimiento: 11 de diciembre de 1970

- Lugar de nacimiento: Comuna de Tu My, provincia de Ha Tinh

- Procedencia social: Funcionario público

- Fecha de ingreso al Partido Comunista de Vietnam (PCV): 21 de agosto de 2000; Día de su adhesión oficial a la organización política: 21 de agosto de 2001

- Nivel de estudio: Educación general (graduación del sistema educativo de 12 años)

- Experiencia profesional: Políticas públicas

- Título académico: Maestría en Políticas públicas

- Nivel de teoría política: Avanzado

- Idiomas: Francés (licenciado); Inglés (nivel D)

- Estímulo y recompensa: Orden de Trabajo de tercera y segunda categorías (2012, 2017)

- Miembro del Buró Político de los mandatos XIII y XIV

- Miembro del Comité Central del PCV de los mandatos XII, XIII y XIV

- Secretario del Comité Central del PCV de los mandatos XIII y XIV

- Diputado de la Asamblea Nacional de las legislaturas XV y XVI



TRAYECTORIA



- De octubre de 1993 a enero de 1998: Especialista de la Oficina del Fondo Monetario Internacional (FMI), Departamento de Relaciones Internacionales, Banco Estatal de Vietnam. Participó en un curso sobre economía de mercado y análisis financiero del FMI en la Universidad de Economía y Finanzas de Shanghái, China (marzo–junio de 1996); cursó una maestría en Economía en la Universidad de Saitama, Japón (octubre de 1996 – septiembre de 1997).

- De febrero de 1998 a febrero de 2002: Subjefe/jefe de la Oficina del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), Departamento de Relaciones Internacionales, Banco Estatal de Vietnam.

- De marzo de 2002 a diciembre de 2009: Subdirector/director del Departamento de Relaciones Internacionales, Banco Estatal de Vietnam.

- De enero de 2010 a octubre de 2011: Miembro del Comité de Asuntos Partidistas, Departamento de Personal, Banco Estatal de Vietnam.

- De octubre de 2011 a octubre de 2014: Miembro del Comité de Asuntos Partidistas, subgobernador del Banco Estatal de Vietnam.

- De noviembre de 2014 a enero de 2016: Subjefe de la Oficina de Comité Central del Partido. En el XII Congreso Nacional del Partido, fue elegido miembro del Comité Central.

- De enero de 2016 a abril de 2016: Miembro del Comité Central del Partido, subjefe de la Oficina del Comité Central del Partido.

- De abril de 2016 a octubre de 2020: Miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité de Asuntos Partidistas, gobernador del Banco Estatal de Vietnam.

- De octubre de 2020 a enero de 2021: Miembro del Comité Central del Partido y jefe de su Oficina. En el XIII Congreso Nacional del Partido, fue elegido miembro del Comité Central y del Secretariado.

- De enero de 2021 a mayo de 2024: Secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Oficina; miembro del Comité Directivo Central para la prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad; diputado de la XV legislatura. En el noveno pleno del Comité Central del Partido del XIII mandato, fue elegido para incorporarse al Buró Político.

- De mayo a octubre de 2024: Miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización; jefe del Subcomité de Protección de Política interna; subjefe del Comité Directivo Central para la prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad; presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Japón; diputado de la Asamblea Nacional de la XV legislatura.

- De octubre de 2024: Miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización; jefe del Subcomité de Protección de Política interna; subjefe del Comité Directivo Central para la prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad; presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Japón; miembro del Comité Directivo Central sobre el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; miembro del Comité Directivo Central sobre el perfeccionamiento de instituciones y leyes; miembro del Consejo Electoral Nacional; diputado de la Asamblea Nacional de las legislaturas XV y XVI.



El 7 de abril de 2026, en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, fue elegido como primer ministro de Vietnam./.

VNA